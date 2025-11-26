LIMA, PERU (UOL/FOLHAPRESS) - A torcida do Flamengo presente em Lima viveu um misto de emoções com a rodada do Campeonato Brasileiro desta quarta-feira (25). No início, entrou em desespero com a falta de transmissões nas TVs dos bares do bairro de Miraflores. No fim, explodiu de emoção com o gol de Bruno Henrique que transformou o ponto turístico em carnaval carioca.

BARES APELAM PARA A PIRATARIA

O ponto de encontro da torcida do Flamengo foi a Calle de Las Pizzas, tradicional e agitada região de bares e restaurantes.

A rua foi tomada pelos rubro-negros, que estavam ansiosos para assistir à partida contra o Atlético-MG. Porém, a falta de sinal das televisões com o jogo em Belo Horizonte (MG) irritou os fãs.

Conforme a hora do jogo foi se aproximando, os flamenguistas passaram a ficar apreensivos e começaram a cobrar os donos dos estabelecimentos. Nervosos, eles tentavam a todo o custo dar uma solução enquanto sofriam pressão nível "árbitro no Maracanã" dos torcedores.

Alguns rubro-negros tentaram logar suas senhas de YouTube ou espalhar a transmissão do celular, mas após vaias e xingamentos, os responsáveis conseguiram salvar os flamenguistas apelando para o serviço pirata.

Quando o sinal apareceu na televisão, por volta dos 12 minutos do primeiro tempo, a comemoração foi parecida com a de um gol, com direito a cânticos tradicionais da torcida do Fla: "Eu já estava desesperado achando que não ia conseguir assistir. Falaram que iria ter telão aqui, mas só tem essas TV's pequenas", reclamou um torcedor.

DELAY CONFUNDE E GERA ANSIEDADE

Porém, nem tudo foram flores. As TVs tiveram delays chegando a mais de 30 segundos de diferença de um bar para outro, algo que gerou confusão e ansiedade nos presentes.

Outra dificuldade foi a visibilidade dos televisores. Como estavam instalados em alturas baixas, muitos não conseguiam enxergar bem a partida e ficavam nas pontas dos pés ou acompanhando pelos celulares.

Antes da partida, boatos foram espalhados de que o local contaria com telão, algo que não se confirmou.

VIBRAÇÃO COM GOLS DO GRÊMIO E EXPLOSÃO COM BRUNO HENRIQUE

Grêmio e Palmeiras jogavam exatamente no mesmo horário e, conforme os gols foram saindo em Porto Alegre (RS), os rubro-negros reagiam em Miraflores.

Após o abatimento com o gol inicial alviverde, os flamenguistas explodiram em alegria com a virada gremista, que despertou cânticos de "seremos campeões" na Calle de Las Pizzas.

No fim, o gol de Bruno Henrique - que decretou o empate com o Atlético-MG - transformou Miraflores em carnaval. Sinalizadores foram acesos, muitas músicas foram cantadas e alguns homens chegaram a subir nas árvores. A festa varou a madrugada em Lima.