SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras perdeu mais uma oportunidade de se aproximar do Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro. A equipe de Abel Ferreira até saiu na frente do Grêmio, ontem, mas tomou a virada com um jogador que já havia falhado em 2025.

DE NOVO, ANÍBAL?

Titular na Arena do Grêmio, Aníbal Moreno vinha tendo atuação segura no primeiro tempo. O Verdão abriu o placar com Facundo Torres, mas sofreu o empate nos acréscimos da etapa inicial.

No segundo tempo, contudo, as coisas desmoronaram. O volante argentino cometeu pênalti ao atingir a panturrilha de Carlos Vinicius. De quebra, ele ainda recebeu amarelo e está suspenso na 37ª rodada.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, criticou a maneira que o pênalti aconteceu. O comandante português não reclamou da marcação da arbitragem.

"A gente não pode cometer um pênalti daqueles", disse Abel Ferreira, em entrevista coletiva.

Não foi a primeira vez que Aníbal Moreno foi vilão do Palmeiras em 2025. O meio-campista foi expulso no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Corinthians, no Allianz Parque, por aplicar uma cabeçada em José Martínez.

O lance aconteceu aos 16 minutos do primeiro tempo e minou as chances de reação do Palmeiras. O Verdão tinha perdido a ida por 1 a 0 e perdeu por 2 a 0 após a expulsão.

E NA LIBERTADORES?

Aníbal ficará à disposição de Abel Ferreira para a decisão deste sábado. A delegação viajará direto de Porto Alegre para Lima, e a chegada está marcada para a tarde desta quarta-feira.

Ao todo, Aníbal Moreno disputou 53 partidas pelo Palmeiras em 2024, sendo 31 como titular, sem marcar gols e distribuindo duas assistências. Ele acumula 12 cartões amarelos.