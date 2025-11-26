SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em maio deste ano, o São Paulo Futebol Clube anunciou o fechamento da sua equipe de basquete após a eliminação para o Bauru nas quartas de final do último NBB, encerrando uma vitoriosa história da modalidade no clube.

Sem citar diretamente motivos, o SPFC chegou a citar em nota que projetos além do futebol só serão iniciados após obtenção prévia de recursos, indicando que essa seria a razão da decisão de não continuar com a equipe no esporte da bola laranja.

Retomado em 2018 após três décadas, o projeto teve como pontos altos, o título paulista em 2021 e o título da Champions League das Américas, 21/22, com grandes nomes como Shamell passando pelo clube.

Tomando como base o elenco que disputou o último jogo do time contra o Bauru em 14 de maio deste ano - derrota por 89 a 85, o UOL traz para você, onde estão os jogadores que estiveram no time.

Jackson Jr: O armador de 19 anos segue no clube, disputando a LDB, liga de desenvolvimento

Bennett: Depois de cinco temporadas no São Paulo, o ala/armador agora está no atual tetracampeão do NBB, o Franca. Ele tem média de 11 pontos nesta temporada.

Fischer: O armador segue na liga e está agora no Minas, time que está na segunda colocação da atual temporada e também é o atual vice-campeão da liga

Paulo Lourenço: cestinha do último jogo da equipe com 23 pontos, o ala/pivô segue na liga e hoje está no Mogi, time que vem fazendo boa campanha e é uma das sensações do campeonato

Coelho: O armador Henrique Coelho é mais um que segue sua carreira no NBB. Ele saiu da região sudeste e foi pro nordeste, jogar no Unifacisa, time da Paraíba.

Faverani: Vitor Faverani, jogador com passagens por Flamengo e São Paulo, saiu do Brasil e voltou pra Espanha, onde fez a maior parte de sua carreira e está atualmente no Club Basket Cartagena

Miguel: O jovem de 21 anos, revelado no São Paulo, segue no Brasil, hoje no Caxias do Sul.

Igor: Com 20 anos, o atleta segue no clube no time que disputa a LDB, liga de desenvolvimento.

Thiago: O ala não seguiu carreira no basquete e hoje, está no ensino superior

Ansaloni: O pivô, que passou três temporadas no São Paulo, voltou pra sua cidade natal e hoje segue na liga jogando pelo recém-promovido a elite, Cruzeiro.

Miller: O ala norte-americano rumou para o interior paulista e agora, é jogador do São José, tendo média de 10.9 pontos nesta temporada

André Goes: O ala/armador experiente no NBB, foi para o Rio Grande do Sul jogar pelo União Corinthians. Essa é sua 17ª temporada na liga, estando desde a primeira em 2008/09.