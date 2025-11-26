(UOL/FOLHAPRESS) - Questionado se Estêvão e Lamine Yamal podem ser craques de uma geração, como Messi e Cristiano Ronaldo, o técnico Enzo Maresca, do Chelsea, evitou as comparações.

Estêvão levou a melhor no primeiro duelo contra o jovem espanhol. nesta terça-feira (25), pela Liga dos Campeões, o brasileiro ofuscou Yamal com gol e grande exibição na vitória do Chelsea por 3 a 0 sobre o Barcelona.

Estêvão precisa relaxar, aproveitar, treinar, jogar futebol. Ele e o Lamine são muito jovens, têm 18 anos. Se começarmos a falar de Messi e Cristiano Ronaldo, é muita pressão para eles. Eles precisavam aproveitar. É muita coisa.Enzo Maresca, técnico do Chelsea

O treinador italiano também citou o Palmeiras após a partida. Maresca disse que o gol de Estêvão contra o Barcelona foi parecido com o que o atacante fez contra o próprio Chelsea no Mundial, quando ainda defendia o time brasileiro.

"O gol do Estêvão me lembrou do gol que ele fez contra nós, no Mundial de Clubes. Foi muito parecido, o gesto técnico".