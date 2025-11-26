SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid vendeu o argentino Nico Paz ao Como, da Itália, em agosto do ano passado. Agora, o clube já planeja recontratá-lo e vai ter de pagar mais do que o valor recebido quando vendeu a joia de 20 anos.

OI, SUMIDO

Nico Paz foi vendido por 6 milhões de euros (R$ 37 milhões) ao Como. Àquela altura, ele tinha feito apenas oito jogos no time profissional do Real Madrid após se destacar nas categorias de base.

O Real assegurou uma cláusula de recompra no contrato de venda do jogador ao Como. Agora, o clube se prepara para ativá-la ao término da temporada europeia, em junho, segundo o jornalista Fabrizio Romano. O atleta já teria se mostrado favorável ao retorno.

Nico Paz deve custar 10 milhões de euros (R$ 62 milhões) ao Real. O meio-campista é o principal destaque da equipe italiana e soma cinco gols e quatro assistências em 13 jogos feitos na temporada.

Ainda que pague mais caro do que vendeu, o Real deve ter um baita "desconto". Isso porque, segunda a imprensa europeia, o Como já chegou a recusar uma oferta de 70 milhões de euros (R$ 435 milhões) do Tottenham pelo atleta há três meses.

JÁ IMPRESSIONOU MESSI

O meio-campista surgiu na base do Real Madrid e fez oito jogos pelo time principal. Ele anotou um gol no período em que esteve entre os profissionais.

Nico ganhou projeção internacional após se transferir ao Como. O argentino ganhou espaço entre os titulares do clube italiano na temporada passada e chegou à seleção argentina.

Ele estreou pela seleção principal da Argentina em outubro de 2024. Nico deu uma assistência na goleada por 6 a 0 sobre a Bolívia, pelas Eliminatórias, e recebeu elogios de Lionel Messi.

O Nico tem muita qualidade e espero que continue a crescer. Ele sequer tinha nascido quando eu estreei na primeira divisão. Tem uma grande mentalidade, entende perfeitamente o jogo e espero que siga assim. Lionel Messi

Desde então, o meia fez mais cinco jogos pela seleção. Ele fez parte das últimas convocações do técnico Lionel Scaloni e vive a expectativa de jogar a Copa do Mundo do ano que vem.