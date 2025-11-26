(UOL/FOLHAPRESS) - Internamente, o discurso dos responsáveis pela recuperação de Memphis Depay é de que não há risco de o atacante desfalcar o Corinthians nas semifinais da Copa do Brasil.

Nos dias 10 e 14 de dezembro, o time alvinegro enfrenta o Cruzeiro por uma vaga na decisão da competição nacional. O jogo de ida será em Belo Horizonte, enquanto a volta acontece na Neo Química Arena.

TIMÃO FOCA NA RECUPERAÇÃO ATÉ O MATA-MATA

Memphis se recupera de um edema ósseo no joelho esquerdo, decorrente de uma entorse sofrida no clássico contra o São Paulo, na última semana.

Mesmo diante do quadro, o ambiente interno é de otimismo e confiança de que o cronograma adotado será suficiente para que o jogador esteja à disposição diante da Raposa.

A avaliação positiva está diretamente ligada ao modelo de trabalho do departamento físico do Corinthians, que recentemente acelerou o retorno de atletas como André Carrillo e Vitinho. O protocolo aplicado a Memphis será o mesmo utilizado na dupla.

RECUPERAÇÃO ENVOLVE DIFERENTES DEPARTAMENTOS

O plano de recuperação do atacante foi elaborado de forma integrada entre os departamentos médico, de fisioterapia e de preparação física.

Após relatar dores em decorrência da entorse no Majestoso, há uma semana, Memphis foi submetido a exames que embasaram a definição do tratamento, estruturado com base em seu histórico clínico e com foco na semifinal da Copa do Brasil.

A estratégia prevê atividades diárias ajustadas conforme a evolução do atleta. O primeiro passo foi a aplicação de ácido hialurônico no joelho afetado.

MEMPHIS JÁ COMEÇOU TRABALHOS DE MUSCULAÇÃO

Nesta terça-feira, Depay iniciou trabalhos de musculação dentro de sua capacidade física atual, marcando a segunda etapa do processo.

O núcleo de performance reavaliará o jogador nesta quinta-feira para definir se será possível avançar mais na carga, procedimento que será repetido diariamente até o confronto do dia 10.