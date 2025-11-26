(UOL/FOLHAPRESS) - O surfista Andreas Eduardo de Almeida, conhecido como Deia, morreu nesta terça-feira (25), em decorrência de uma parada cardiorrespiratória, aos 47 anos.

Após um infarto, Deia foi atendido no Hospital Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí (SC), mas não resistiu. Ele era natural de Balneário Piçarras, também em Santa Catarina.

Andreas se destacou no surfe brasileiro no início dos anos 2000, sendo um dos cinco principais nomes do circuito no período. Um dos principais títuls da carreira de Deia foi a etapa de Ubatuba do SuperSurf, em 2002.

A família do ex-atleta informou que o velório será nesta quinta-feira (27), em Balneário Piçarras.