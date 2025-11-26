LIMA, None (UOL/FOLHAPRESS) - Os episódios de brigas em Lima entre torcedores de Flamengo e Palmeiras na semana da final da Copa Libertadores causaram uma mudança no comportamento das duas torcidas: ambas respeitam um "perímetro" no bairro que escolheram ficar.

A reportagem do UOL esteve em Miraflores, bairro turístico de Lima, para acompanhar a concentração de torcedores rubro-negros para assistir ao jogo contra o Atlético-MG, que poderia dar o título ao Flamengo ?o que não aconteceu.

A torcida do Palmeiras também planejava um encontro em Miraflores, mas acabou optando pela mudança de local. Foi escolhido um bar em San Isidro ?bairro vizinho? justamente para evitar um novo conflito com os flamenguistas.

O UOL presenciou mensagens em grupos de Whatsapp de palmeirenses alertando sobre cuidados ao passar pela rua onde estavam os rubro-negros, conhecida como "Calle de Las Pizzas". Por lá, havia apenas uma viatura da polícia.

Uma pequena parte da torcida do Palmeiras optou por ficar a um bar a 120m da concentração de flamenguistas, e não tiveram nenhum problema. No entanto, a reportagem esteve no local até o fim da partida e não viu nenhum palmeirense passando pela "rua dos torcedores do Fla".

Miraflores e San Isidro são os bairros onde Flamengo e Palmeiras se hospedarão para a final da Copa Libertadores, e fizeram uma "divisão natural" do espaço. O Fla vai ficar no Hilton Lima Miraflores, e o Palmeiras no Hyatt Centric San Isidro Lima. Ambos chegam a Lima nesta quaerta-feira.

A maior parte dos membros de torcidas organizadas ainda não chegou em Lima e as confusões registradas foram protagonizadas em sua maioria por "torcedores comuns". A expectativa é que esse clima piore nos próximos dias com a chegada de cada vez mais fãs.

A legislação peruana prevê prisão para torcedores dependendo do grau da confusão.

A final da Copa Libertadores acontece neste sábado (29), às 18h (de Brasília), no estádio Monumental.