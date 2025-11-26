SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A presidente Leila Pereira, do Palmeiras, afirmou que tem um acordo verbal com o técnico Abel Ferreira para a renovação do contrato dele com o clube.

"Verbalmente, está tudo certo. Como falei, independentemente do resultado do jogo [final da Libertadores], o meu planejamento é continuar com a nossa comissão técnica e diretor de futebol [Anderson Barros] até dezembro de 2027. É quando termina o meu mandato, até quando eu posso garantir", disse Leila durante Summit da CBF, em São Paulo.

O atual contrato do técnico português com o Palmeiras vai até o final deste ano. A ideia da presidente, desde o princípio, é ampliar o vínculo até o final do segundo mandato dela à frente do clube, em dezembro de 2027.

Leila também quer a permanência de Anderson Barros, diretor de futebol, até o fim do seu mandato. Ela afirmou mais de uma vez durante o evento que o resultado da final da Libertadores, contra o Flamengo, no sábado, não mudará o rumo da sua ideia quanto à comissão técnica e ao dirigente.

"São profissionais extremamente competentes, já estão conosco há muitos anos e não é o resultado de um jogo ou uma turbulência que vai fazer a gente mudar os nossos objetivos", afirma.

Na outra ponta da conversa, Abel faz mistério. Após a virada sobre a LDU, na Libertadores, o treinador afirmou que Leila sabe o que ele quer para o futuro no clube e admitiu que já pensou em deixar o Palmeiras em meio à onda de críticas sofridas ao longo da passagem.