SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-zagueiro Gerard Piqué foi convidado a dar duas aulas na prestigiada Universidade de Harvard, em Boston (EUA), para falar sobre a Kings League -da qual ele é criador e proprietário.
O convite foi feito pela professora Anita Elberse, que publicou um estudo de caso sobre a Kings League. Nas redes sociais, ela explicou que o artigo se aprofunda no impacto do produto sobre o mundo do futebol.
As aulas de Piqué foram ministradas no curso de mestrado "Negócios, mídia, esportes e entretenimento". Nas redes sociais, Elberse contou que Piqué relatou aos alunos como tem sido a jornada da Kings League e como teve a ideia para criar a liga.
O próprio Piqué já foi aluno do curso. Em 2017, ele fez parte de uma turma que tinha outras estrelas, como a atriz Katie Holmes e o jogador CJ McCollum, da NBA.
A Kings League estreou em 2023, na Espanha e cresceu rapidamente. A liga de Piqué já espalhou o modelo a diversos países, com edições no Brasil, França, Alemanha, Itália, México e Oriente Médio e Norte da África. Além disso, a liga organiza torneios intercontinentais.