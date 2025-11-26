RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo mantém o itinerário do AeroFla, apesar do tiroteio que aconteceu nesta quarta-feira (26) cedo na Linha Amarela, uma das vias expressas na rota para o Aeroporto Galeão.

O Flamengo programou a saída do Ninho do Urubu para as 14h. A CET Rio informou que a escolta é responsabilidade da Polícia Militar.

Segundo pessoas do clube, a polícia foi consultada e não há, até agora, notícia de mudança de itinerário.

A delegação rubro-negra embarca às 17h rumo a Lima, no Peru, onde jogará no sábado a final da Libertadores contra o Palmeiras.

A Linha Amarela chegou a ser fechada por causa do conflito na altura da Vila do João, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio.

E O TIROTEIO?

Um estudante de 12 anos foi baleado nesta quarta-feira (26) durante uma operação emergencial da Polícia Civil no Complexo da Maré. A Linha Amarela, na zona norte do Rio, precisou ser totalmente interditada devido ao intenso tiroteio.

O aluno foi atingido na perna dentro da Escola Municipal Hélio Smidt, que fica ao lado do 22°BPM (Maré).

O estudante do 6º ano foi ferido enquanto estava no pátio da unidade de ensino na manhã desta quarta-feira. Ele foi atendido pela equipe da escola e levado à Clínica da Família da Maré, onde recebeu um primeiro atendimento e o projétil foi removido.

Segundo a Polícia Civil, o tiroteio foi provocado pela ação de criminosos armados "que exploram as comunidades e tiram a liberdade dos moradores".

Movimentação de traficantes fortemente armados motivaram operação. A polícia declarou que recebeu informações de inteligência que indicaram a movimentação de narcotraficantes no Complexo da Maré, preparados para invadir uma comunidade rival.