SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente Samir Xaud, da CBF, rebateu a fala de Abel Ferreira dada nesta terça-feira (25) a respeito da arbitragem em jogos do Palmeiras. Na visão do treinador, "as coisas mudaram" após a vitória da equipe sobre o São Paulo, em outubro.

"A gente vê que a cada rodada as falas mudam, as opiniões também. Quando há um erro que favorece, ninguém fala. Quando desfavorece, falam. É muito natural. Os erros acontecem e estamos trabalhando para melhorar todo o nosso futebol e também a arbitragem", disse Samir Xaud, durante Summit da CBF.

COMO FOI A FALA DE ABEL?

"O que eu posso dizer é que, falando sobre as minhas decisões, depois do jogo contra o São Paulo, muita coisa mudou. Se aquele pênalti tivesse sido marcado (para o São Paulo), nosso goleiro ia defender e íamos virar para 3 a 2. E não teria acontecido tudo o que aconteceu", disse Abel Ferreira após a derrota por 3 a 2 contra o Grêmio.

O treinador palmeirense falou sobre o jogo contra o São Paulo em outra resposta após a derrota desta terça-feira. Na visão dele, quem está de fora tem criado narrativas para dizer que o Palmeiras desistiu do Brasileiro.

"Como disse, todos aqui no clube começamos a perceber a mudança depois do jogo contra o São Paulo. Agora as pessoas querem criar a narrativa que o Palmeiras desistiu. Não foi o Palmeiras que desistiu. O Palmeiras não desistiu no pênalti no Maracanã, não desistiu no pênalti contra o Santos, não desistiu no pênalti do Vitória em casa. O que acontecer no sábado, vai acontecer."

LEILA CONCORDA COM XAUD

A presidente do Palmeiras concordou com a declaração de Samir Xaud no evento desta quarta-feira (26). A mandatária também declarou que os resultados ruins do Palmeiras nada têm a ver com a arbitragem.

"Concordo com o Samir. Não acredito que esses cinco últimos jogos em que não vencemos foi por causa da arbitragem. Não posso terceirizar a responsabilidade que é nossa. Não vencemos por incapacidade nossa. Isso é muito claro para mim, para o diretor de futebol [Anderson Barros] e acho que também é muito claro para o nosso treinador", disse Leila.

A mandatária, no entanto, destacou a necessidade de melhoria da arbitragem no futebol brasileiro. Ela afirmou que isso é um problema de todos e que não acontece só com o Palmeiras.

"Vocês não me veem falando sobre arbitragem, calendário. É a realidade que temos e temos de lutar para superá-las. Essas dificuldades não são só do Palmeiras. Os erros de arbitragem não são só com o Palmeiras ?são com todos os clubes. Todo mundo está consciente, e a CBF também, que precisamos melhorar a arbitragem e, principalmente, os critérios adotados."