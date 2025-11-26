BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - O Atlético-MG comunicou nesta quarta-feira (26) que o banqueiro Daniel Vorcaro foi afastado do conselho de administração da SAF (Sociedade Anônima de Futebol) que gere o clube.

Em assembleia extraordinária realizada na última sexta (21), os acionistas decidiram pela destituição do empresário após fatos que "geraram impedimento para o exercício regular de suas funções" no conselho, segundo nota divulgada pelo clube.

O controlador do Banco Master foi preso na última semana durante a Operação Compliance Zero, que apura a negociação com o BRB de carteiras de consignado forjadas no valor de R$ 12,2 bilhões. O Master também foi liquidado na data pelo Banco Central.

Os advogados de Vorcaro argumentam que sua prisão é ilegal, não tem base em fatos novos e poderia ser substituída por medidas cautelares.

No fim de semana, a defesa do banqueiro divulgou uma série de documentos para contestar a base da investigação da Polícia Federal que culminou na liquidação extrajudicial do banco.

Vorcaro passou a fazer parte da SAF do Atlético-MG em 2023, quando comprou uma fatia da empresa que administra o clube.

No ano passado, por meio de um novo aporte, ele se tornou dono de cerca de 20% do clube -a maior fatia é detida pela família Menin, que também é principal acionista em empresas como MRV e Banco Inter.

Ao todo, Vorcaro investiu cerca de R$ 300 milhões para adquirir uma parcela do seu time de coração.

Na última segunda (24), o banqueiro foi transferido da superintendência da Polícia Federal em São Paulo, onde estava detido, para um presídio em Guarulhos, na região metropolitana.

No mesmo dia, seus advogados entraram com um pedido de habeas corpus no STJ (Superior Tribunal de Justiça).

No comunicado de afastamento, a SAF do Atlético afirmou que o assento de Vorcaro ficará vago até nova deliberação da assembleia geral de acionistas do clube.