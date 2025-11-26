SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Presidente do São Paulo, Julio Casares comentou sobre as declarações de Abel Ferreira sobre a arbitragem. De acordo com o mandatário, o Tricolor melhorou o futebol nacional após o pênalti não marcado no clássico entre as equipes, em outubro, pelo Campeonato Brasileiro.

"Eu tenho um hábito, eu não falo de outro clube. A não ser que o assunto envolva o presidente de outro clube. Eu vi essa entrevista (do Abel Ferreira). Acho que seria muito melhor ele ficar focado nas questões dele. Foi um erro de arbitragem estupendo, que o São Paulo brigou muito para que as imagens e o áudio fossem destinados, mesmo que o VAR não chamasse o árbitro", disse Casares, durante o CBF Summit.

"Acho que contribuímos muito para o bem do futebol, não é porque é A, B ou C, mas o episódio aconteceu em jogo contra o Palmeiras. Isso tudo trouxe a tona a necessidade de um grupo de arbitragem que a CBF, com sabedoria, está trabalhando. Esse grupo vai melhorar bastante a preparação e a profissionalização desses árbitros", finalizou.

ENTENDA O CASO

Na última terça-feira (25), após a derrota por 3 a 2 para o Grêmio, o técnico Abel Ferreira criticou a arbitragem e os bastidores do futebol brasileiro. O comandante português afirmou que "muita coisa mudou" após o jogo contra o São Paulo.

"O que eu posso dizer é que, falando sobre as minhas decisões, depois do jogo contra o São Paulo, muita coisa mudou. Se aquele pênalti tivesse sido marcado (para o São Paulo), nosso goleiro ia defender e íamos virar para 3 a 2. E não teria acontecido tudo o que aconteceu", disse o técnico do Verdão.

Na ocasião, o clube do Morumbi reclamou muito de uma penalidade não marcada de Allan em Tapia. Naquele momento, a partida estava 2 a 0 para o São Paulo, e o Palmeiras acabou virando nos minutos finais.

Ramon Abatti Abel, árbitro principal, e Ilbert Estevam, responsável pelo VAR, foram afastados e acabaram suspensos por 40 dias pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).