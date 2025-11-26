A 4ª edição da Copa Empório Bahamas de Futevôlei ocorre neste fim de semana em Juiz de Fora e tem um nome como principal protagonista: Vinícius Souza, promessa local. Considerado o melhor jogador da modalidade na cidade, ele será um dos grandes destaques da competição.

Maurício Carvalho, um dos organizadores do evento ao lado de João Paulo Rodrigues, explica que o projeto nasceu do interesse do Grupo Bahamas em promover ações esportivas com impacto social.

“O Bahamas sempre acreditou no poder de transformação do esporte. Desde que sugerimos o projeto, há oito anos, o objetivo foi inserir o futevôlei no calendário de eventos da cidade”, afirma.

Programação

No sábado (29) entram em quadra a categoria Aprendiz e as clínicas com Bianca Hiemer e Juninho Maestro. Já no domingo (30), as partidas começam às 7h30, com a categoria iniciante masculino. Às 10h, é a vez da categoria intermediária. Na sequência, ocorre o feminino iniciante, segmento que vem registrando crescimento de público e participação na cidade.

A partir das 13h, tem início o Open, categoria profissional. A organização confirma a presença de duplas de diversos estados, incluindo uma parceira Top 5 do ranking mundial, de Goiânia, além de atletas da Bahia e de Santa Catarina.

“O Open reúne os principais nomes do país. É uma vitrine para atletas e uma oportunidade para o público acompanhar atletas de nível nacional e internacional”, destaca Maurício.

No período da tarde, está previsto o desafio feminino, em melhor de três sets, entre as duplas Josy e Ray, consideradas atualmente entre as melhores do mundo, contra Bianca e Rafa.

Confrontos com ex-jogadores

O público também poderá acompanhar um duelo com ex-jogadores de futebol profissional. De um lado, Edílson “Capetinha”, campeão mundial pelo Corinthians em 2000, ao lado de Breitner, que atuou pelo Santos. Do outro, a dupla formada por Alecgol, que passou por Atlético-MG, Flamengo e Palmeiras, e Ibson, conhecido pelas passagens por Flamengo e Santos.

A programação inclui ainda o confronto entre influenciadores digitais do futevôlei, Bença Show, de Recife, e Princeso, de Belo Horizonte. “Esses jogos, são disputados em alto nível, atraem seguidores, geram entretenimento e ajudam a divulgar a modalidade para um público mais jovem”, explica Carvalho.

A final do Open está marcada para as 20h, encerrando a competição.

Expectativa de público e ingressos

As inscrições para atletas esgotaram em menos de 48 horas, reflexo da consolidação do torneio no calendário esportivo da cidade. A organização estima circulação superior a mil pessoas ao longo do dia, considerando a duração do evento, que vai da manhã à noite.

Embora as vagas para participantes tenham se encerrado, ainda há ingressos para quem deseja assistir presencialmente.

Vinícius Souza, orgulho juiz-forano

Para Maurício Carvalho, a presença de Vinícius Souza é um dos pontos centrais desta edição.

“Teremos o grande nome da cidade, o melhor jogador de futevôlei de Juiz de Fora. Ele jogará ao lado do Luciano, dupla fechada já para o ano que vem. É a oportunidade para o juiz-forano e para as cidades vizinhas verem ele atuando".

O organizador reforça que a Copa busca fomentar a prática esportiva e criar referências locais.

“Eventos assim aumentam a cultura sobre o exercício físico e atraem novos adeptos. É uma responsabilidade fazer com que tudo ocorra bem, para que a modalidade continue crescendo”, conclui.

