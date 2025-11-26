SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A delegação do Flamengo partiu nesta quarta-feira (26) rumo a Lima, no Peru, onde disputará no sábado (29) a final da Copa Libertadores, contra o Palmeiras. O embarque foi marcado por uma grande festa dos torcedores rubro-negros ?alguns chegaram a entrar no ônibus do elenco pelo teto? e terminou em confusão.

O trajeto começou no centro de treinamento do time, o Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Dois ônibus (um com jogadores, outro com outros membros da delegação) partiram às 14h15 rumo ao aeroporto Galeão, na Ilha do Governador, na zona norte, aonde chegaram às 15h30.

Já na região do aeroporto, a escolta foi afrouxada e permitiu a aproximação de centenas de rubro-negros, que passava seu apoio aos atletas antes da decisão. O veículo do elenco foi cercado, com cânticos da torcida, e dezenas subiram no teto. Ao menos dez utilizaram uma saída de emergência e entraram no ônibus, movimento filmado por atletas.

"A gente entende a euforia do torcedor. É um momento marcante para todos nós e para o próprio clube. É marcante para a história do Flamengo, em si, e para o torcedor. Ele estava ali para nos apoiar, e a gente tentou desfrutar o momento da melhor forma possível", afirmou o zagueiro Léo Pereira.

O fim do cortejo, porém, foi marcado por confusão. Policiais militares utilizaram balas de borracha e bombas de gás lacrimogêneo para dispersar a multidão. Enquanto isso, os jogadores já estavam dentro do Galeão, caminhando para o portão do qual partiria seu avião rumo à capital peruana, em um voo de cinco horas e meia.