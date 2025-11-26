(UOL/FOLHAPRESS) - Vitinha brilhou no Parque dos Príncipes, fez três gols e conduziu a virada do PSG para cima do Tottenham, por 5 a 3, pela quinta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões.

Além dos três gols de Vitinha, Fabián Ruiz e Pacho também marcaram pelo Paris. Este foi o primeiro hat-trick do meio-campista português na carreira.

Richarlison e Kolo Muani (duas vezes) fizeram para o Tottenham. O atacante brasileiro chegou ao terceiro jogo seguido balançando as redes.

O hat-trick de Vitinha não foi único nesta noite de Champions League. Mbappé marcou quatro gols na vitória do Real Madrid contra o Olympiacos.

A vitória fez com que o PSG saltasse para a segunda colocação da tabela geral, chegando aos 12 pontos.

Já o Tottenham caiu para o 16º lugar, estacionando em oito pontos e conhecendo sua primeira derrota na competição.

Ambas as equipes voltam campo no sábado. O PSG visita o Monaco, pelo Campeonato Francês, enquanto o Tottenham recebe o Fulham, pelo Inglês. Na Liga dos Campesões, os franceses encaram o Athletic Bilbao na próxima rodada, no dia 10 de dezembro. Já os Spurs enfrentam o Slavia Praga no dia anterior.

NOITE DE VITINHA NA COMEMORAÇÃO DE MARQUINHOS

Em sua 500ª partida com a camisa do PSG, Marquinhos foi ofuscado pelo brilho de Vitinha. O meio-campista já havia marcado um golaço de empate do PSG depois de Richarlison abrir o placar no primeiro tempo. Na segunda etapa, fez mais dois: outro lindo gol para deixar o 2 a 2 e um de pênalti para fechar o placar.

Kolo Muani marcou os outros dois tentos do Tottenham, enquanto Pacho e Fabián Ruiz completaram o placar para o PSG. Vitinha ainda foi substituído no final do jogo, após a expulsão de Lucas Hernández, para sair apaludido do Parque dos Príncipes.