SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid mostrou muita fragilidade defensiva, mas se salvou a partir dos inspirados Mbappé e Vini Jr, superou o Olympiacos por 4 a 3 pela Liga dos Campeões em um jogo elétrico na Grécia e encerrou uma sequência de três tropeços na temporada.

O francês marcou quatro vezes, duas delas em brilhantes assistências do brasileiro. Mbappé empilhou três gols em sete minutos no primeiro tempo e encaminhou a vitória na etapa final ?pelo lado dos mandantes, Chiquinho abriu o placar, e Taremi e El Kaabi ameaçaram um empate dramático.

O resultado fez os espanhóis voltarem ao G8 da tabela. O time de Xabi Alonso alcançou o 5º lugar, com 12 pontos conquistados. Os gregos, por outro lado, seguem sem vencer no torneio e amargam a 33ª colocação.

Os times voltam a atuar pela Champions daqui a duas semanas. O Olympiacos vai ao Cazaquistão encarar o Kairat no dia 9, enquanto o Real Madrid tem duelo pesado contra o Manchester City no dia seguinte.

COMO FOI O JOGO

Vini Jr demorou só dois minutos para apresentar seu cartão de visitas e ficou no quase. O brasileiro arrancou pela esquerda, achou espaço e finalizou com força à meta de Tzolakis, que conseguiu esticar o braço esquerdo e espalmou de maneira providencial para escanteio.

O português Chiquinho respondeu logo depois e esfriou os ânimos espanhóis com um golaço coletivo. O meia, que havia acabado de errar o alvo em finalização de fora da área, participou de uma linda triangulação com Podence e El Kaabi e arrematou com categoria com a perna direita para superar Lunin: 1 a 0.

As estrelas do Real apareceram aos 21 minutos, e Vini Jr, atuando no setor do ex-Flamengo Rodinei, serviu como garçom para Mbappé empatar. O brasileiro recebeu ainda na região do meio de campo, emendou uma trivela digna de Modric e deixou o francês, que havia arrancado entre os zagueiros, cara a cara com o goleiro. Frio, o camisa 10 deslocou o goleiro e empatou: 1 a 1.

Os espanhóis não deixaram o adversário respirar e viraram dois minutos depois ?de novo com Mbappé. Desta vez, o atacante aproveitou cruzamento açucarado de Arda Guler, subiu mais do que os defensores e caprichou em uma cabeçada que não deu qualquer chance de defesa a Tzolakis: 2 a 1.

Fatal e imparável, Mbappé ainda não estava satisfeito: marcou um hat-trick sete minutos depois de empatar o confronto. Ele foi lançado pelo compatriota Camavinga e, na mesma linha de Rodinei no momento do passe, saiu sozinho com o goleiro antes de reforçar seu faro artilheiro e cravar o 3 a 1 ?Vini Jr chegou a balançar as redes logo depois, mas o lance acabou anulado por impedimento, e Valverde carimbou a trave antes do intervalo.

O 2º tempo começou com os visitantes dominando o ritmo ?e infernizando a vida de Rodinei. O lateral-direito sofreu com a dobradinha formada por Mbappé e Vini Jr, que quase gerou o 4º gol em jogada que acabou com chute para fora do atacante da seleção brasileira.

O Olympiacos, no entanto, não se entregou e diminuiu o prejuízo a partir de dois dos seus reservas. Taremi, que substituiu o machucado Chiquinho ainda no 1º tempo, se posicionou entre os zagueiros e completou cruzamento de Hezze, que havia acabado de entrar: 3 a 2.

A dupla Vini-Mbappé voltou a tranquilizar o Real com mais uma investida pela ponta esquerda. O brasileiro foi acionado, pintou e bordou sobre a marcação, invadiu a área e rolou para o companheiro se antecipar e marcar pela 4ª vez na partida: 4 a 2.

O Real bobeou mais uma vez pelo alto, desta vez em contra-ataque, e tomou mais um: depois de escapada pela esquerda, o brasileiro Gabriel Strefezza recebeu, caprichou no cruzamento e viu o grandalhão El Kaabi cabecear para o fundo das redes diante de uma defesa atordoada. Os espanhóis sofreram até os acréscimos, mas conseguiram segurar o 4 a 3.