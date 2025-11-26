SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A vitória do Fortaleza sobre o Red Bull Bragantino por 1 a 0, nesta quarta-feira (26), em Bragança Paulista, dificultou ainda mais a missão do Santos na luta contra o rebaixamento. Agora, o Santos ganhou mais um competidor no Z-4.

Antes do jogo, o time praiano tinha quatro pontos de vantagem para o Fortaleza, que já parecia fadado ao rebaixamento. Com o triunfo, contudo, o time cearense se colocou de vez na briga para fugir da zona.

Os 37 pontos, um a menos que o Santos e a dois do Vitória, primeiro fora do Z-4, colocam o clube cearense em condições de escapar. É mais um candidato.

O Santos precisa vencer o Juventude na sexta-feira (28), não apenas para tentar ultrapassar o Vitória, mas a fim de não perder a 17ª posição para o Fortaleza. Os comandados de Martin Palermo encaram o Atlético-MG no domingo, às 18h30, na Arena Castelão.

O Santos também aguarda a liberação de Neymar. Marcelo Teixeira, presidente do clube, afirmou que existe a possibilidade de que ele atue contra o Juventude, mesmo com um problema no menisco.

Se quiser eliminar as chances de rebaixamento, o Santos precisa de três vitórias nos últimos três jogos. Dois triunfos aparecem como o mínimo para seguir respirando.

No momento, a chance de queda do Santos é de 57,9%, de acordo com dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Além de Fortaleza, Vitória e Juventude, já citados, Internacional, Vasco e Ceará também tem probabilidades de rebaixamento.