SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fortaleza aproveitou a chance que teve, segurou a pressão do Bragantino, venceu por 1 a 0 em Bragança Paulista e segue na luta contra o rebaixamento, agora mais próximo de sair do Z4.
Bareiro fez o único gol do jogo, em chute desviado de Lucas Crispim, na reta final do segundo tempo. O Fortaleza pouco criou no jogo mas saiu com a vitória, enquanto o Bragantino acumulou oportunidades perdidas.
A vitória ainda mantém o Fortaleza em 18º, mas agora mais próximo do Santos. O time praiano tem 38 pontos, contra 37 da equipe cearense. O Vitória é a primeira equipe fora do Z4, com 39.
O Fortaleza chega ao sétimo jogo invicto no Brasileirão em sua recuperação na tabela. São três vitórias e quatro empates.
Já o Bragantino estaciona em 45 pontos, na 10ª posição, e não chega mais no G7 a duas rodadas do fim. O Fluminense é o sétimo colocado, com 55. Para ainda sonhar com uma vaga na Libertadores, o Braga precisa que Cruzeiro ou Fluminense vençam a Copa do Brasil, abrindo uma oitava vaga na competição. O São Paulo é o oitavo colocado, com 48 pontos.
O Fortaleza volta a campo no domingo, contra o Atlético-MG, em partida atrasada pela 35ª rodada. O Leão ainda encara Corinthians e Botafogo até o fim do Brasileirão.
Já o Bragantino recebe o Vitória na quarta-feira que vem. A equipe paulista encerra o campeonato contra o Internacional.
BRAGANTINO CRIA, MAS FORTALEZA APROVEITA
O primeiro tempo foi de pouca inspiração dos dois lados. Com ambas as equipes precisando da vitória para seus objetivos no Brasileiro, a única chance de perigo foi em chute de Gustavo Neves que Brenno defendeu com a ponta dos dedos e mandou para escanteio.
O Bragantino acordou na segunda etapa e empilhou chances perdidas até os 15 minutos. Jhon Jhon tentou chapada e mandou para fora, enquanto Juninho Capixaba se esticou mas não conseguiu acertar o gol. Na principal oportunidade, Sasha mandou por cima da linha da pequena área após passe rasteiro de Pitta, em lance no qual Brenno não chegaria.
O Fortaleza não conseguiu criar durante o jogo todo, mas na segunda chance que teve, abriu o placar. Bareiro desviou chute de Lucas Crispim e matou o goleiro Cleiton para definir o resultado. Brenno ainda fez linda defesa na reta final para garantir a vitória.
RED BULL BRAGANTINO
Cleiton; Hurtado (Thiago Borbas), Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel (Matheus Fernandes), Gustavo Neves (Davi Gomes) e Jhon Jhon; Eduardo Sasha (Laquintana), Pitta e Lucas Barbosa (Fernando). Técnico: Vagner Mancini.
FORTALEZA
Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Pierre (Matheus Pereira), Lucas Sasha e Pochettino (Matheus Rossetto); Herrera (Lucas Crispim), Breno Lopes (Lucas Gazal) e Adam Bareiro (Deyverson). Técnico: Martín Palermo.
Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
Assistentes: Luiz Cláudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)
VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)
Gol: Adam Bareiro (30'/2ºT)
Cartões amarelos: Alix Vinícius (RBB); Herrera (FOR)