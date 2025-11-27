SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A busca por novas experiências no surfe ?especialmente no universo das piscinas de ondas? acaba de ganhar um capítulo inesperado. A Wavegarden, empresa responsável por algumas das principais ondas artificiais do mundo, anunciou nesta semana uma parceria com a Tilke, tradicional empresa alemã que projeta pistas da Fórmula 1 e MotoGP em diversos países.

A união, por enquanto, não tem um projeto específico anunciado. Mas já há imagens conceituais que mostram a direção dessa colaboração: uma piscina Wavegarden Cove cercada por uma pista, num ambiente que mistura velocidade, tecnologia e ondas perfeitas.

PÚBLICO-ALVO

Embora a Tilke tenha assinado circuitos famosos da F1, como no Bahrein, Hockenheim, Baku, Las Vegas, entre outros, a parceria com a Wavegarden mira um mercado diferente ? menos profissional e mais voltado ao público apaixonado por carros e por surfe.

A ideia é criar destinos no estilo clube ou resort, com acesso por meio de programas de sócio.

Segundo o comunicado oficial, esses complexos terão piscinas de ondas cercadas por praias artificiais, restaurantes, spas, vilas de luxo e diversas atividades ao ar livre.

A promessa é oferecer uma experiência premium, combinando dois mundos que raramente se encontram.

PISTAS COM ONDAS ARTIFICIAIS

Os sócios terão acesso à rede da Tilke, que hoje conta com 18 pistas privadas espalhadas por cinco continentes ?além de outras cinco em construção e 27 em desenvolvimento.

Todas deverão receber, no futuro, a tecnologia Cove, capaz de gerar mais de 25 tipos de ondas, desde iniciantes até tubos e seções de aéreo para surfistas experientes.

Ainda não há previsão para quando as pistas começarão a ser adaptadas com as piscinas. Mas a parceria já movimenta o mercado: é a primeira vez que o automobilismo e o surfe são integrados em escala global dentro de um mesmo projeto comercial.