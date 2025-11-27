SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A temporada 2025/26 do NBB vem se mostrando até aqui muito disputada, com jogos definidos apenas quando o cronômetro chega ao fim.

Diversos times já tiveram, neste ano, o chamado "clutch time", com jogadores aparecendo nos segundos finais para decidir as partidas. Isso ficou claro já na primeira rodada, quando o Minas venceu o Corinthians por 83 a 81 na última cesta, convertida nos segundos finais, na última posse do Minas, que perdia por 81 a 80.

O time mineiro, inclusive, foi o que mais teve jogos definidos dessa forma, vencendo todos eles. Um dos duelos que mais repercutiu na temporada, entre Brasília e Flamengo, também teve o resultado definido apenas no final, com uma cesta a dois segundos do término.

Considerando apenas os cinco segundos finais dos jogos, foram seis partidas decididas quando o alarme estava prestes a soar e anunciar o fim da partida, sendo que uma delas foi definida no final da prorrogação.

Confira os jogos decididos no apagar das luzes:

Minas x São José: Logo depois de uma estreia emocionante contra o Corinthians, o Minas teve mais uma vitória sofrida, desta vez contra o São José. Com 86 a 86 no placar, Paranhos roubou a bola faltando três segundos e com o tempo praticamente zerado, McCree cravou para dar a vitória ao time mineiro

Minas x Pato: O começo do Minas no NBB foi para testar o torcedor. O time estava perdendo por 75 a 74 para o Pato Basquete, até que faltando cinco segundos, a equipe conseguiu pegar rebote ofensivo e Arengo virar a partida para os minastenistas vencerem por 76 a 75.

Osasco x Rio Claro: O Osasco estava buscando sua primeira vitória na história da competição e ela veio de virada, com Vivaqua marcando faltando apenas um segundo para deixar o placar em 104 a 103. Essa foi, de fato, uma cesta que entrou na história.

Bauru x Botafogo: O Botafogo estava conseguindo segurar o Bauru em pleno Ginásio Panela de Pressão e levava o jogo para prorrogação, até que faltando cinco segundos, Alex marcou de dentro do garrafão, deixando o placar em 73 a 71 e dar a vitória para o time paulista.

Pato x Fortaleza Basquete Cearense: Imagina dar a vitória pro seu time com uma linda cesta. Foi assim que Horton decidiu o jogo contra o Basquete Cearense ao fazer uma cesta de três com apenas um segundo no cronômetro e fechar o marcador em 82 a 79.

Brasília x Flamengo: O Flamengo era o único invicto na competição até receber o Brasília no Maracanãzinho e ver Brunão cravar faltando apenas dois segundo para o fim do jogo e deixar os brasilienses com 85 a 83 no placar e decretar a primeira derrota rubro-negra no campeonato.