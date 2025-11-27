SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro de 2025 está bastante acirrada. Com a vitória por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, na quarta-feira, o Fortaleza embolou de vez os clubes envolvidos na tabela de classificação.

Restam apenas três jornadas para o fim da liga nacional. O UOL conta mais sobre cenários possíveis nas rodadas decisivas, além de explicar probabilidades com dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

*

OS CLUBES ENVOLVIDOS NO REBAIXAMENTO

O triunfo em Bragança Paulista fez com que o Fortaleza diminuísse suas chances de rebaixamento. Antes da rodada, a probabilidade era de 88%, mas, agora, é de 73%.

Em compensação, Santos, Vitória, Internacional, Ceará e Vasco ficaram com porcentagem superior com relação ao início da rodada. O maior aumento foi do Peixe, que saiu de 57,8% para 64,2%.

Atlético-MG, Bragantino, Corinthians e Grêmio têm menos de 1% combinados. As chances de rebaixamento do quarteto, assim, são mínimas, e só um desastre os colocaria na Série B.

CENÁRIOS POSSÍVEIS

VascoCom 42 pontos, o Cruz-maltino é o clube de menor probabilidade entre os envolvidos, mas tem tabela complicada: enfrenta Internacional, Mirassol e Atlético-MG. Os dois primeiros compromissos serão em São Januário, e qualquer vitória em seus domínios já encaminha a permanência na Série A.

CearáO Vozão tem, com ampla vantagem, a sequência mais difícil, já que pega os três primeiros colocados. Como alento, serve a situação semelhante a do Vasco: qualquer vitória mantém o Ceará na primeira divisão. Ele enfrenta Cruzeiro e Palmeiras no Castelão, enquanto visita o Flamengo, no Maracanã. São os mesmos 42 pontos do Cruz-maltino.

InternacionalO Colorado acumula 41 pontos e vive situação um pouco mais complicada. Somente uma vitória não garante a equipe na Série A, precisa de mais um empate, no mínimo. O Inter enfrenta Vasco e São Paulo, fora de casa, além de encarar o Red Bull Bragantino, no Beira-Rio, na última rodada.

VitóriaPrimeiro clube fora do Z-4, com 39 pontos, o Leão da Barra precisa de duas vitórias para escapar do rebaixamento. Serão dois jogos contra equipes com situação já definida: Mirassol (casa) e Red Bull Bragantino (fora). Fecha a campanha diante do São Paulo, no Barradão.

SantosÉ a primeira equipe que não depende apenas de si para escapar do rebaixamento. Com 38 pontos, o Peixe precisa de resultados positivos contra o já rebaixado Sport, na Vila Belmiro, e no confronto direto com o Juventude, em Caxias do Sul, para seguir sonhando. Na última rodada, o Santos recebe o Cruzeiro.

FortalezaDesesperado, o Leão do Piçi ganhou respiro na rodada, mas continua sem poder perder se quiser seguir na Série A. O clube cearense recebe Atlético-MG e Corinthians, no Castelão, enquanto visita o Botafogo na jornada derradeira. Com 37 pontos, o Fortaleza enfrenta três times que lutam por Libertadores na reta final.

JuventudePraticamente rebaixado, o Juventude precisa de três vitórias em três jogos, além de combinação de resultados para ficar na primeira divisão. Com 33 pontos, o clube gaúcho recebe Bahia e Santos no Alfredo Jaconi, e visita o Corinthians na última rodada.

VEJA PROBABILIDADES NA LUTA CONTRA O REBAIXAMENTO

Sport - 100%

Juventude - 98,4%

Fortaleza - 73,8%

Santos - 64,2%

Vitória - 47,3%

Internacional - 8,8%

Ceará - 4,4%

Vasco - 3%

Corinthians, Bragantino, Grêmio e Atlético-MG - menos de 1%