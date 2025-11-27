SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Para o advogado John Lennon Soares, de Três Lagoas (MS), a ida à final da Libertadores estava praticamente certa. Sócio Avanti, ele comprou o ingresso por R$ 520 logo na abertura das vendas, assegurando a entrada para o jogo contra o Flamengo.

A logística e os custos forçaram uma mudança de planos menos de uma semana antes da decisão, que será neste sábado, às 18h (de Brasília). Com as passagens aéreas chegando a R$ 7 mil e a inviabilidade de ficar dez dias fora de casa para ir de ônibus, ele decidiu vender o bilhete e desistir da viagem a Lima, no Peru.

"Seriam muitos dias longe de casa para quem é autônomo... E principalmente para quem trabalha CLT, seria dias longe do serviço. Ficou muito complicado em relação a isso. Distância, custo, tempo de viagem... Tudo isso influenciou na questão de não ir, mesmo com o ingresso na mão", disse John Lennon.

'FUTEBOL É ELITIZADO', DIZ TORCEDOR

A desistência de John traz à tona um debate sobre a organização do torneio continental. Embora o torcedor se declare favorável ao modelo de final única em grandes competições, ele questionou a sensibilidade da Conmebol na escolha das sedes.

Para ele, insistir em locais distantes como o Peru para duelos entre clubes brasileiros ignora a infraestrutura precária de transporte da América do Sul. O argumento do advogado é que, em países vizinhos, como Paraguai ou Argentina, a logística seria mais acessível para a massa de torcedores.

"O futebol hoje é elitizado, está em todos os aspectos. Seja pelo valor do ingresso, seja pelo custo de uma camisa. Tudo isso dificulta para o torcedor mais humilde e fanático, como eu. A Conmebol deixou em algum momento de planejar pensando no torcedor e passou a pensar só no espetáculo de forma midiática", disse John Lennon Soares.

Diante da impossibilidade de viajar, John tomou a difícil decisão de vender seu ingresso na última semana. A forma de garantir a venda rápida e encerrar o assunto foi repassar a entrada por R$ 400, assumindo o prejuízo de R$ 120. Porém, o torcedor que acompanhou boa parte da campanha in loco, vai encerrar a competição continental com sentimento de frustração.

"É frustrante e deixa aquele sentimento de 'poxa, cheguei tão perto', porque na maior parte dos eventos a parte difícil é conseguir o ingresso e, dessa vez, foi a parte mais fácil para mim. Agora, o difícil ficou o transporte, o deslocamento, muitos dias, muito tempo", disse John Lennon Soares.

Diferente da final de 2021, quando a comemoração do tricampeonato sobre o mesmo rival foi em um bar com amigos, desta vez a decisão será acompanhada de forma mais intimista. "Gosto de assistir sozinho, só eu e minha família. Dessa vez vai ser bem tranquilo em casa, churrasquinho, eu, minha esposa e o meu filho, que está aprendendo a torcer agora", finalizou.

