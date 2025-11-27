RIO DE JANEIRO, RJ E LIMA, PERU (UOL/FOLHAPRESS) - Gabigol marca o segundo sobre o River Plate e vira o jogo aos 46 minutos do segundo tempo no Monumental U, em Lima. Enquanto os torcedores do Flamengo viviam uma catarse em um fim de semana com os títulos da Libertadores e Brasileiro, o jovem Dyogo Alves sonhava com novos passos na carreira. Meses antes, ele havia sido um dos sobreviventes do incêndio no Ninho do Urubu.

O goleiro, que dormia no alojamento do CT naquela madrugada de 8 de fevereiro, ficou internado por sete dias e foi o único a chegar ao elenco profissional. Agora, desembarca na mesma Lima e tenta escrever um novo capítulo seis anos depois da tragédia que fez enorme contraste com a alegria efusiva em 2019.

Dyogo Alves tinha 15 anos quando ocorreu o incêndio no CT. O incidente deixou 10 jovens da base mortos e outros três feridos ? o ex-zagueiro Jhonata Ventura se aposentou e nesta quinta-feira (27) integra o departamento de scout do Fla, enquanto o atacante Cauan Emanuel defendeu o Maranguape, da segunda divisão do Ceará, na atual temporada.

O goleiro assinou o primeiro contrato profissional com o Flamengo em março de 2020. nesta quinta-feira (27) com 21, atualmente, é a terceira opção para a posição sob as traves, atrás do argentino Rossi e de Matheus Cunha.

Nas últimas temporadas, alternou entre o elenco principal e compromissos na base. Em 2023, inclusive, foi herói da conquista do Brasileiro sub-20 ao fazer uma defesa nas cobranças de pênaltis.

"Faz pensar por eles. Todos queriam estar aqui e ter essa oportunidade. Sei que estão em um lugar melhor que a gente. Deus naquela hora não queria me levar, queria deixar para fazer história com a camisa do Mengão ou de outro clube", disse Dyogo Alves.

'MUDOU' NOME PARA HOMENAGEAR O ÍDOLO

Antes conhecido como Francisco Dyogo, o jovem goleiro passou a utilizar Dyogo Alves como uma forma de homenagear o ídolo Diego Alves, um dos campeões da Libertadores de 2019.

Diego, inclusive, foi um dos então jogadores do Fla que visitou o jovem no hospital no período de recuperação após o incêndio.

"Eu me inspiro muito nos goleiros do profissional do Flamengo. Quero continuar o trabalho para alcançar o nível deles. Meu preferido é o Diego Alves. Temos semelhança ao saber jogar com os pés, defender bem debaixo do gol. Fico vendo vídeos dele. Defendi alguns pênaltis, mais de cinco na carreira, que eu me lembre", disse em entrevista ao jornal Extra, em fevereiro de 2020.

RÉUS FORAM ABSOLVIDOS

A Justiça do Rio de Janeiro absolveu, em primeira instância, os sete réus envolvidos no caso do incêndio do Ninho do Urubu ? Márcio Garotti, diretor financeiro do Flamengo entre 2017 e 2020, Marcelo Maia de Sá, diretor adjunto de patrimônio, Danilo Duarte, Fabio Hilário da Silva e Weslley Gimenes, engenheiros responsáveis pelas partes técnicas dos contêineres, Claudia Pereira Rodrigues, responsável pela assinatura dos contratos da NHJ, e Edson Colman, sócio da Colman Refrigeração, que realizava manutenção nos aparelhos de ar-condicionado.

O juiz Tiago Fernandes Barros, da 36ª Vara Criminal, apontou ausência de nexo causal ao analisar os atos dos réus.

O Ministério Público do Rio de Janeiro entrou com um recurso. No documento, a entidade enumera uma lista de negligências do Flamengo e dos réus no processo que criaram no centro de treinamento, segundo o órgão, um "ambiente de morte".

A peça, assinada por quatro promotores de Justiça, pede que haja uma declaração de responsabilidade penal pela tragédia envolvendo réus que tenham tido a punibilidade extinta: o único caso do tipo no processo é o do ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello.

Para o órgão, a declaração é essencial "à verdade real e à tutela da memória das vítimas". Além disso, pede a condenação dos sete réus absolvidos em primeira instância.

Na esfera cível, pede que haja indenização a todas as famílias dos dez garotos mortos e dos três feridos na tragédia.

QUEM ERAM AS VÍTIMAS

O incêndio no Ninho do Urubu fez 10 vítimas fatais, todas elas atletas da base do clube. Eles tinham entre 14 e 16 anos. Outros três ficaram feridos e tiveram de ser hospitalizados.

O fogo atingiu o contêiner destinado aos dormitórios, durante a madrugada. Naquela noite, 26 meninos dormiam no CT.

As vítimas fatais foram: Athila Paixão, 14 anos; Arthur Vinícius, 14 anos; Bernardo Pisetta, 15 anos; Christian Esmério, 15 anos, Gedson Santos, 14 anos; Jorge Eduardo, 15 anos; Pablo Henrique da Silva Matos, 14 anos; Rykelmo Viana, 16 anos; Samuel Thomas Rosa, 15 anos; e Vitor Isaias, 15 anos.

TUDO SOBRE A DECISÃO

No sábado, a partir das 16h, o Posse de Bola Especial, com Eduardo Tironi, traz as últimas notícias antes da final e análises de Arnaldo Ribeiro, José Trajano, Juca Kfouri, Danilo Lavieri e Mauro Cézar Pereira ? os dois últimos direto de Lima ? sobre as possibilidades de título de Flamengo e Palmeiras.

Depois do jogo, é a vez do Fim de Papo Especial, com Domitila Becker, que trará entrevistas, bastidores e análises de Casagrande, Fabiola Andrade, José Trajano e Alicia Klein, além do ambiente da final com os enviados a Lima.