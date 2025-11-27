SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Novamente afastado por uma lesão, dessa vez no menisco do joelho esquerdo, Neymar já perdeu 126 dias no Santos por causa de problemas físicos e caminha para a segunda pior temporada da carreira.

O ANO DE NEYMAR

Neymar fez sua estreia no Santos há 294 dias. Desde então, o jogador ficou fora de pouco menos que a metade deles por causa de lesões. No período, o camisa 10 teve problemas musculares na coxa e questões no joelho.

O astro só supera os próprios números acumulados no Al-Hilal, onde também sofreu com as lesões. Por lá, ele fez apenas sete jogos, marcou um gol e deu duas assistências entre 2023 e 2024.

No Santos em 2025, Neymar tem 25 jogos disputados e 20 em que não esteve presente -18 por lesão e dois por suspensão. Ele anotou sete gols e deu três assistências. Em nenhum outro ano -com exceção da temporada 23/24 no Al-Hilal- o meia-atacante teve números tão baixos.

Os problemas tiraram Neymar de momentos importantes. No começo do ano, ele ficou de fora da semifinal do Paulistão, contra o Corinthians, por um desconforto na coxa. No meio da temporada, o astro não jogou o jogo de ida contra o CRB, pela Copa do Brasil -o Santos empatou por 1 a 1, em casa, antes de ser eliminado na volta, já com o seu craque de volta.

A reta decisiva do Brasileirão praticamente não teve Neymar. Entre setembro e outubro, ele perdeu sete jogos por um problema na coxa e, agora, caminha para o segundo duelo ausente por dores no joelho.

O NOVO PROBLEMA

Neymar sentiu dores no joelho durante o empate entre Santos e Mirassol, por 1 a 1, há uma semana. O camisa 10 seguiu em campo durante o jogo, mas acusou o problema após a partida.

O joelho esquerdo apresentou inchaço e dificuldade para flexionar no dia seguinte. Por isso, o jogador foi cortado contra o Internacional, na última segunda-feira, pelo Brasileirão. Ele voltou a treinar na terça, mas sentiu "algo estranho" e pediu para fazer exames.

O problema detectado não é grave, mas pode tirar Neymar do restante do Brasileirão. A recuperação de um procedimento levaria cerca de um mês, e o camisa 10 avalia fazer um "sacrifício" para poder jogar sem fazer a intervenção cirúrgica. Ele e o Santos tomarão a decisão em breve.

FUTURO E COPA EM XEQUE

Neymar tem contrato com o Santos apenas até o final do ano. Há ainda indefinições, ainda que haja interesse mútuo das partes pela permanência do astro. Se manter na Série A é um dos pontos principais olhados pelo jogador e sua equipe, visto que daria mais visibilidade a ele, que sonha com vaga na Copa.

O rebaixamento dificultaria muito uma ampliação do vínculo pelas bases salariais altas de Neymar e pela forma como ele seria "tirado do radar" da seleção. Atualmente, o Santos é o 17° colocado e abre a zona de rebaixamento.

Uma vaga entre os convocados para a Copa também fica em xeque com uma eventual nova lesão. Neymar ficou fora de todas as listas de Carlo Ancelotti até agora. Mesmo assim, o treinador cogita levá-lo ao Mundial, mas com boas chances de ser apenas um reserva.

Ancelotti já deixou claro que o fator físico é primordial para convocar um atleta. Recentemente, ele deu a "receita" para chamar Neymar.

Ele se recuperou da lesão que teve. Agora tem seis meses para jogar. A verdade é que o Brasileirão para em 7 de dezembro, mas depois pode tirar férias. "Depois, quando começar o novo Campeonato Brasileiro, tem tempo para mostrar todas as suas qualidades e também suas condições físicas", disse Carlo Ancelotti.

A seleção terá apenas mais uma convocação antes da lista definitiva. Em março, o Brasil vai enfrentar adversários europeus, nos Estados Unidos.

NÚMEROS DE NEYMAR DESDE ESTREIA NO PROFISSIONAL

Santos 2009 - 48 jogos, 14 gols e 9 assistências

Santos 2010 - 60 jogos, 42 gols e 16 assistências

Santos 2011 - 47 jogos, 24 gols e 9 assistências

Santos 2012 - 47 jogos, 43 gols e 20 assistências

Santos/Barcelona 2013/14 - 54 jogos, 28 gols e 21 assistências *

Barcelona 2014/15 - 51 jogos, 39 gols e 7 assistências

Barcelona 2015/16 - 49 jogos, 31 gols 22 assistências

Barcelona 2016/17 - 45 jogos, 20 gols e 21 assistências

PSG 2017/18 - 30 jogos, 28 gols e 17 assistências

PSG 2018/19 - 28 jogos, 23 gols e 10 assistências

PSG 2019/20 - 27 jogos, 19 gols e 11 assistências

PSG 2020/21 - 31 jogos, 17 gols e 8 assistências

PSG 2021/22 - 28 jogos, 13 assistências e 8 assistências

PSG 2022/23 - 29 jogos, 18 gols e 16 assistências

Al-Hilal 2023/24 - 7 jogos, 1 gol e 2 assistências

Santos 2025 - 25 jogos, 7 gols e 3 assistências

* Neymar deixou o Santos rumo ao Barcelona no meio de 2013 e encerrou a temporada europeia no meio de 2014