SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mesmo com Estêvão recém-chegado e brilhando com gols e assistências aos 18 anos, os planos do Chelsea já contam com uma possível 'sombra' para o brasileiro: Geovany Quenda -e ele também brilhou na rodada da Liga dos Campeões.

Geovany, 18, é seis dias mais novo que Estêvão e atua pelo Sporting, emprestado pelo Chelsea. Contra o Club Brugge, ele fez um gol e deu uma assistência na vitória por 3 a 0.

O atacante nascido na Guiné-Bissau defende a seleção portuguesa -ainda nas categorias de base. O jogador fez praticamente toda a base no Sporting.

O Chelsea pagou 50 milhões de euros (cerca de R$ 310 milhões) pelo atacante, mas decidiu que ele seguiria em Portugal na atual temporada.

Na primeira temporada como profissional, Geovany participou diretamente de nove gols. Em 54 partidas, marcou três vezes e deu seis assistências.

Em 2025/26, o jogador tem sido protagonista e já ultrapassou os números da temporada passada. Em 20 jogos, são cinco gols e oito assistências.