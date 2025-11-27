SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo encaminhou o título brasileiro, mas a briga ainda pode ter uma reviravolta, e o campeonato terminar com um outro campeão. A reportagem mostra o que cada time precisa para levantar a taça nas rodadas finais.

FLAMENGO

O time comandado por Filipe Luís é o atual líder e tem 75 pontos. São cinco de vantagem para o Palmeiras [que pode chegar a 76] e oito para o Cruzeiro [que pode chegar a 77 -tem um jogo a menos].

No atual cenário, o Flamengo precisa de apenas mais três pontos para ser campeão, ou seja, vencer um dos dois jogos finais. A equipe pega o Ceará na próxima quarta-feira, em casa, e visita o Mirassol na última rodada. Tropeços dos rivais mudariam o cenário e poderiam garantir a taça até mesmo com derrotas.

PALMEIRAS

O time paulista precisará vencer seus dois últimos jogos para sonhar com o título. Além disso, precisará de duas derrotas do Flamengo e ao menos um tropeço do Cruzeiro, já que pode ser ultrapassado pelos mineiros, que têm um jogo a menos.

O título também vem caso o Palmeiras vença seus dois jogos, o Flamengo perca um e empate o outro, e o Cruzeiro tropece. Neste cenário, o time paulista igualaria o Flamengo com 76 pontos e levaria a melhor no número de triunfos, primeiro critério de desempate [23 a 22].

CRUZEIRO

O time mineiro precisa somar todos os nove pontos que ainda tem para disputar. Além disso, precisará contar com ao menos uma derrota e um empate do Flamengo nos jogos restantes dos cariocas. Qualquer vitória flamenguista ou tropeço cruzeirense acaba com a possibilidade.

Por ter um jogo a menos, o Cruzeiro não precisará se preocupar com o Palmeiras se vencer os seus três jogos. Isso porque ultrapassaria o rival, que só tem mais dois restantes.

COMO ESTÁ A TABELA

1º Flamengo - 75 pontos

2º Palmeiras - 70 pontos

3º Cruzeiro - 68 pontos (Equipe tem um jogo a menos)

CHANCES DE TÍTULO (UFMG)

- Flamengo - 95,9%

- Palmeiras - 2,9%

- Cruzeiro - 1,2%