(UOL/FOLHAPRESS) - Após o quarto lugar no Mundial sub-17 com a seleção brasileira, o técnico Dudu Patetuci admitiu a frustração pelas derrotas nas fases finais, mas ressaltou a boa campanha.

Para o treinador, a trajetória mostrou que o Brasil tem uma 'geração promissora'. Patetuci avaliou, ainda, que houve muita carga emocional durante a competição.

É uma mistura de sentimentos, de felicidade -pelo trabalho belíssimo realizado na Copa do Mundo com essa geração nascida em 2008-, mas ao mesmo tempo, de frustração: foram dois jogos finais decididos nos pênaltis, em que não fomos felizes.

Fizemos uma bela Copa do Mundo, muitos jogos nos pênaltis, com grande carga emocional, às vezes positiva, às vezes negativa para a gente. Poderíamos ter vencido e levado uma medalha, mas não aconteceu. Vamos em frente. É uma geração promissora para o futebol brasileiro.Dudu Patetuci

O Brasil terminou a competição de forma invicta, com derrotas apenas nos pênaltis - para Portugal, na semifinal, e para a Itália, na disputa pelo terceiro lugar. Foram também duas vitórias nas penalidades, contra Paraguai (16 avos de final) e França (oitavas). O único triunfo no tempo normal foi nas quartas de final - 2 a 1 contra o Marrocos.