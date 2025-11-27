LIMA, PERU (UOL/FOLHAPRESS) - Abel Ferreira permanecerá no Palmeiras. Nesta quinta-feira (27), o comandante português confirmou que renovará com o clube, ainda que não tenha assinado, de fato, o documento. A informação foi confirmada pelo UOL.

A presidente queria que eu ficasse, não tenho problema de dizer que vou continuar no Palmeiras, ponto. Não preciso de papel assinado. Ela sabe quem eu sou, eu sei quem ela é. Pelo cinco anos de relações que temos, não preciso de contrato para dizer que continuo ou não continuo no PalmeirasAbel Ferreira, ao ge

AS CONDIÇÕES DO CONTRATO

O novo vínculo já estava nas mãos de Abel Ferreira há algumas semanas. Restava apenas a decisão do treinador para sacramentar o contrato.

Não consta multa rescisória no documento, válido até dezembro de 2027. Presidente do Palmeiras, Leila Pereira já havia confirmado que havia um acordo verbal com Abel Ferreira para a renovação.

"Verbalmente, está tudo certo. Como falei, independentemente do resultado do jogo [final da Libertadores], o meu planejamento é continuar com a nossa comissão técnica e diretor de futebol [Anderson Barros]. É quando termina o meu mandato, até quando eu posso garantir", disse Leila durante o Summit CBF, na última quarta-feira (26).

Apesar da confirmação de Abel Ferreira, o Palmeiras ainda não dá o acordo como certo. Vai aguardar o momento que o documento for assinado.

Se Abel permanecer, de fato, o Verdão também não espera nenhuma outra saída por parte da comissão técnica. O UOL apurou que João Martins e companhia também devem permanecer. O próprio auxiliar já afirmou que todos caminham juntos.

