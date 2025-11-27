SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um ônibus com cerca de 45 palmeirenses, que tem Lima como destino diante da final da Libertadores, viveu um perrengue de quase 12 horas na Bolívia envolvendo a falta de combustível no país.

O ônibus, que leva "torcedores comuns", incluindo dois idosos e uma mulher grávida, saiu de São Paulo na noite de segunda-feira e atravessou o estado durante toda a madrugada sem qualquer anormalidade.

Já na terça, o automóvel cortou Mato Grosso do Sul e entrou na divisa com a Bolívia pela região de Corumbá. De lá, a rota seguiu por Santa Cruz de La Sierra até a região de Cochabamba.

Na noite desta quarta-feira (26), o grupo foi jantar antes de o perrengue, de fato, começar: os postos não tinham combustível ?o país enfrenta há meses uma crise no setor, e há uma espécie de racionamento no abastecimento em algumas regiões.

Soubemos que só teria combustível pela manhã. O pessoal que estava no ônibus foi dormir, e eu fiquei com o motorista correndo atrás de posto. Fomos indo para frente de Cochabamba até o pé do morro para a cordilheira. O pessoal falava: 'a gente tem um problema e só pode abastecer com código que você ganha na fronteira'. Este código não foi passado para a gente Gabriel Gamero, torcedor que está no ônibus, ao UOL

O grupo, então, encontrou um posto que prometeu abastecimento a partir das 6h ?desde que eles conseguissem "furar a fila", já que vários caminhoneiros estavam aguardando. O estabelecimento ficava na região de Quintanilla, em Cochabamba.

O perrengue ganhou os holofotes da imprensa local, e os palmeirenses chegaram a ser entrevistados em duas oportunidades. Depois da ajudinha dos trabalhadores locais, eles conseguiram deixar o posto e partiram rumo a La Paz.

Neste meio tempo, conversamos com caminhoneiros, que estavam em 30 ou mais. Eles foram super acessíveis. Começou a amanhecer e a moça do posto deixou a gente passar. Nisso, chegaram dois veículos de reportagem. Demorou uma hora e meia para abastecer o posto, e depois saímos de lá, já por volta de 11h Gabriel Gamero

O problema não vai, de acordo com Gamero, fazer o grupo perder a final entre Palmeiras e Flamengo, que ocorre no sábado a partir das 18h (de Brasília). Os torcedores devem alcançar a fronteira com o Peru ainda nesta noite e, nesta sexta-feira (28), a programação é desembarcar na capital peruana, palco da decisão.