SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - João Fonseca cutucou Denis Shapovalov, seu adversário durante o ATP 500 da Basileia, pela desistência do canadense no duelo das quartas de final do torneio vencido pelo brasileiro.

Fonseca duvidou das dores no joelho citadas pelo oponente, que perdia o 3º set quando abandonou o jogo. O jovem falou à ESPN sobre o ocorrido.

Fonseca evitou se aprofundar no tema ao falar que não iria "julgar" Shapovalov, mas disse que seria "mais fácil ir embora". Ele ainda reforçou que gosta do canadense "fora da quadra".

Ele falou pra mim que o joelho estava ruim. Na minha cabeça, não foi isso. Era mais fácil ir embora, mas não vou julgar. É uma coisa delicada de falar, mas na minha opinião ele poderia ter entregado os dois últimos games e é isso. Não acho uma atitude legal, eu não faria isso. Mas eu gosto dele fora da quadra, então é isso João Fonseca, à ESPN.

A desistência abriu caminho para Fonseca tornar-se campeão do ATP 500 da Basileia. Ele garantiu vaga na semifinal e derrubou dois espanhóis (Jaume Munar e Alejandro Fokina) antes de faturar o título.