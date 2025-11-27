(UOL/FOLHAPRESS) - No reencontro contra seu ex-clube, Luis Zubeldía e o Fluminense atropelaram e venceram o São Paulo por 6 a 0, no Maracanã. A partida foi válida pela 36ª rodada do Brasileirão.

Três dos cinco gols foram marcados em um intervalo de apenas 15 minutos, na primeira etapa. Canobbio, Martinelli, Nonato, John Kennedy e Serna construíram o placar.

Com a goleada, o Fluminense abriu 11 pontos de vantagem do São Paulo, oitavo colocado, e carimbou vaga na pré-Libertadores. O time paulista, enquanto isso, lutará nesta reta final para manter a posição e torcer pela abertura do G8, a depender do campeão da Copa do Brasil, em dezembro.

O time paulista foi a campo repleto de desfalques. Eram 15 antes de a bola rolar, sendo 13 deles por lesão ? Rafael e Sabino estavam suspensos.

Na próxima rodada, o São Paulo vai à Vila Belmiro para enfrentar o Internacional, quarta-feira, às 20h (de Brasília). O jogo estava marcado inicialmente para o Morumbis, mas foi realocado, por decisão do presidente Julio Casares, em tentativa de esvaziar protestos anti-gestão.

O Tricolor das Laranjeiras, enquanto isso, visita o Grêmio, no Rio Grande do Sul, às 21h30 de terça. As duas partidas válidas pela penúltima rodada do nacional.

O JOGO

A partida mudou de cara logo aos nove minutos, com mão na bola de Alan Franco e pênalti convertido por Canobbio, e foi definido com mais dois gols nos 15 minutos seguintes. Na meia-hora seguinte, cariocas criaram várias oportunidades, mas pecaram na finalização.

Já na reta final, bastou ao Fluminense controlar o jogo. Crespo, no intervalo, olhou para o banco de reservas e via poucas opções, mas optou por uma substituição tripla no intervalo. Ainda assim, seguiu sendo controlado e fornecendo oportunidades aos donos da casa.

E não teve como resistir a goleada. Com tantas dificuldades, o Tricolor do Morumbis não se encontrou mesmo com as mudanças e ainda viu John Kennedy, Canobbio e Serna fecharem o placar na etapa complementar. Ao Flu, bastou apenas controlar o placar. Fim de jogo em 6 a 0.

GOLS

Pênalti logo no comecinho! Logo aos sete mintuos, Samuel Xavier foi arraiscar cruzamento e viu a bola acertar o braço de Alan Franco. Após intervenção do VAR, o árbitro apontou a marca da cal. Canobbio bateu forte no meio e abriu o placar.

2 a 0. Fluminense na rede! Pablo Maia vacila com um passe simples no meio e entrega a bola para Everaldo, que aciona Canobbio no contra-golpe. O uruguaio estica um passe forte para Samuel Xavier, que chega deslizando e cruza. Everaldo testa, a bola desvia em Ferraresi e sobra limpa para Martinelli empurrar para o gol desguarnecido.

3 a 0. Ferraresi entrega um passe simples no meio, Nonato se antecipa e aciona Serna. O colombiano acelera o contra-ataque e devolve para o próprio Nonato. O volante divide forte com Ferraresi, leva a melhor no pé de ferro e finaliza rasteiro, vencendo Young para ampliar a vantagem dos mandantes.

4 a 0. Lucho aplica um drible da vaca em Lucca e solta Canobbio em velocidade. O uruguaio gira bem o corpo e inverte para Serna, que avança e aciona John Kennedy por dentro. O camisa 99 domina, segura a carga de Luiz Gustavo, entra na área e bate cruzado. A vantagem vira goleada.

5 a 0. Lucho se enrola no meio e a bola cai nos pés de Nonato. De primeira, o volante lança Canobbio nas costas da defesa tricolor. O uruguaio avança livre e finaliza cruzado para marcar o quinto. Virou passeio no Maracanã.

6 a 0. Ganso encontra Soteldo na linha de fundo, e o venezuelano, já de cabeça erguida, serve Serna com um passe de três dedos dentro da área. O colombiano chega batendo de primeira e anota o sexto.

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva (Ignácio), Freytes e Renê; Martinelli, Hércules (Nonato) e Acosta (Ganso); Canobbio (Soteldo), Serna e Everaldo (John Kennedy). T.: Luis Zubeldía.

SÃO PAULO

Young; Alan Franco, Ferraresi e Luiz Gustavo; Maik (Nicolas), Pablo Maia (Alisson), Bobadilla (Negrucci), Marcos Antônio e Lucca (Paulinho); Rigoni e Tapia (Rafael Tolói). T.: Hernán Crespo.

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

Quarto árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Gols: Canobbio (8'/1°T, PÊN), Martinelli (15'/1ºT), Nonato (24'/1°T), John Kennedy (24'/2°T), Canobbio (32'/2°T) e Serna (42'/2°T)