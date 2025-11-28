SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A partida entre Aston Villa (ING) e Young Boys (SUI), na Inglaterra, na Liga Europa, ficou marcada por uma grande confusão na torcida suíça. Duas pessoas acabaram presas.

A polícia informou que os torcedores foram presos por "tumulto e por agressão a oficiais". Além disso, uma investigação está sendo conduzida sobre os episódios que aconteceram no Villa Park, em Birmingham.

A confusão começou no primeiro tempo, após os donos da casa abrirem o placar. Os torcedores arremessaram objetos na direção de Donyell Malen, autor do gol - e o acertaram na cabeça.

Malen voltou a marcar 15 minutos depois e a polícia teve que conter os torcedores visitantes. O jogo ficou parado por cinco minutos e meio, até que a situação se acalmasse.

Após o jogo, o técnico do Young Boys Gerardo Seoane se desculpou pelo ocorrido. No entanto, ele sugeriu que Malen provocou os torcedores na comemoração.

Os gols no primeiro tempo foram suficientes para garantir a vitória do Aston Villa por 2 a 1 - Joel Monteiro descontou para os suíços no fim. Com o resultado, os ingleses somam 12 pontos, na terceira posição da competição. O Young Boys, com seis, é o 26º.