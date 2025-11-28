SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após a goleada sofrida pelo São Paulo por 6 a 0 diante do Fluminense, no Maracanã, a diretoria do Tricolor Paulista agendou uma reunião com os líderes do elenco na reapresentação na manhã de hoje, prevista para às 10h30. A conversa visa analisar internamente o vexame e definir responsabilidades.

O clima no clube é de crise e insatisfação, tanto dentro quanto fora de campo, com questionamentos sobre o planejamento para a temporada. Por muitos, a goleada é considerada a gota d'água de uma série de situações no decorrer dos últimos dias.

DESABAFO DE LUIZ GUSTAVO E COBRANÇAS À DIRETORIA

O volante e capitão Luiz Gustavo não poupou críticas após o desempenho do São Paulo no Rio de Janeiro. Ele admitiu que os jogadores têm culpa, mas cobrou que a diretoria também assuma sua responsabilidade.

"As pessoas que têm que vir e assumir algumas situações. Nós estamos aqui fora botando a cara. Esse clube é muito grande, que merece um plano claro? A culpa é nossa, mas está na hora de colocar os pingos no 'is'", disse o jogador.

O capitão foi enfático ao pedir maior clareza no planejamento para 2026 e destacou que o clube precisa de uma "direção de verdade".

O executivo de futebol Rui Costa se manifestou poucas horas após o jogo. Ele reconheceu que o resultado foi "vexatório" e pediu desculpas aos torcedores, mas evitou endossar integralmente as críticas de Luiz Gustavo direcionadas apenas à diretoria.

"Ele (Luiz Gustavo) tem razão no sentido de mostrar a indignação, só essa razão eu dou a ele. Depois de um resultado vexatório, ele manifestou sua indignação. É difícil um atleta com a história dele aceitar isso, no vestiário ele falou disso, que ficarão marcados. Então no calor da emoção ele falou isso. Somos todos responsáveis, não é hora de apontar o dedo, todos são responsáveis. Agora é atuar com racionalidade para intervir. Não há nada que justifique o resultado de hoje", respondeu o dirigente.

Rui Costa também adiantou que a diretoria já começou o planejamento pensando em 2026 e garantiu que o técnico Hernán Crespo seguirá no cargo.