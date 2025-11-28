SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A noite desastrosa no Maracanã, nesta quinta-feira (27), trouxe algumas consequências ao São Paulo após a goleada por 6 a 0 sofrida para o Fluminense, pela 36ª rodada do Brasileirão.

AS CONSEQUÊNCIAS

O São Paulo não alcança mais o G7. Atual oitavo colocado, o Tricolor tem 48 pontos e não chega mais no grupo que se classifica à Libertadores faltando duas rodadas para o fim do Brasileirão ? o Bahia é o sétimo, com 56 pontos.

O oitavo lugar está ameaçado. O Corinthians pode chegar aos mesmos 48 pontos se vencer o Botafogo, no domingo. Caso isso aconteça, o Timão chegará às mesmas 13 vitórias do São Paulo e levará a melhor no saldo de gols [Hoje é de -4 a -6] ? o Tricolor foi para o jogo contra o Flu com o saldo zerado.

O Atlético-MG é outro que pode chegar ao São Paulo, mas este não passa. Se vencer o Fortaleza, o Galo baterá os mesmos 48 pontos do São Paulo, porém ficará uma vitória atrás [13 a 12].

Se terminar o Brasileirão fora do oitavo lugar, o São Paulo não terá mais chance de ir à Libertadores. O G7 pode virar um G8 ? basta que Cruzeiro ou Fluminense conquistem o título da Copa do Brasil.

O clima ficou pesado após a goleada no Maracanã. O volante Luiz Gustavo desabafou na saída de campo e disparou críticas à diretoria. Na zona mista, Rui Costa, executivo de futebol do São Paulo, lamentou o resultado e afirmou que "todos são responsáveis" e que "não é hora de apontar o dedo".

A direção fará uma reunião com jogadores na reapresentação desta sexta-feira (28). A conversa visa analisar internamente o vexame e definir responsabilidades. O clima no clube é de crise e insatisfação, tanto dentro quanto fora de campo.

A GOLEADA E O EX

Assolado por desfalques, o São Paulo foi massacrado pelo Fluminense no Maracanã. Bastaram pouco mais de 20 minutos de jogo para o time carioca abrir 3 a 0, com gols de Canobbio, Martinelli e Nonato.

Virou três e acabou seis. Na etapa final, John Kennedy, Canobbio e Serna fecharam a conta da goleada do Fluminense e que garantiu o time carioca na Libertadores do ano que vem.

A goleada ficou ainda mais marcante por Luis Zubeldía ser o atual técnico do Fluminense. O argentino era treinador do São Paulo até junho deste ano e enfrentou o ex-clube pela primeira vez desde a saída.