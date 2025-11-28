LIMA, PERU (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos pontos altos do ano de 2025 do Palmeiras foi a virada épica contra a LDU na semifinal da Copa Libertadores. Após a derrota por 3 a 0 no jogo de ida no Equador, Abel Ferreira criou um clima místico, prometeu uma "noite mágica" e todos compraram a ideia -desde os atletas aos funcionários do dia a dia na Academia de Futebol.

O departamento de futebol do clube também criou um lema para a decisão: "Vamos acreditar e fazer acontecer". O Palmeiras enfrenta o Flamengo neste sábado (29), às 18h (de Brasília), no estádio Monumental, em Lima.

Os funcionários do Palmeiras que trabalham na Academia de Futebol fizeram uma despedida especial para os jogadores quando eles estavam partindo para Porto Alegre, para o jogo contra o Grêmio (a despedida do Alviverde de São Paulo antes da decisão). Eles fizeram uma camiseta com a taça da Copa Libertadores e a frase: "Nossos corações estão com vocês". Os jogadores foram pegos de surpresa.

O mesmo já tinha acontecido antes do jogo de volta contra a LDU, no Allianz Parque. Os funcionários do clube compraram a ideia da "noite mágica" e fizeram camisas especiais para motivar os jogadores na saída para o estádio.

O departamento de futebol do Palmeiras também personalizou os assentos do avião de cada um da delegação com o lema: "Vamos acreditar e fazer acontecer". Abel Ferreira gosta de motivar seus jogadores dessa forma - tanto é que ele emplacou diversos lemas no clube desde que desembarcou.

Além disso, os jogadores tiveram uma nova surpresa ao chegarem em seus quartos no hotel. Cada atleta tinha em sua cama uma foto de um momento especial com a família, e mais uma vez o lema se repete: "Vamos acreditar e fazer acontecer".

O meio-campista Lucas Evangelista, que se recupera de uma cirurgia na coxa direita, não tem condições de jogo, mas viajou com a delegação e compartilhou o registro nas redes sociais.

A foto escolhida pelo Palmeiras foi do atleta com sua mãe, que morreu em 2023. O jogador tinha uma ligação muito forte com ela e se emocionou em sua apresentação no clube neste ano ao falar sobre. Todos os outros jogadores também receberam uma foto que relembra um momento especial.