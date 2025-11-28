LIMA, PERU (UOL/FOLHAPRESS) - A Unidade Antidoping da Conmebol realizou controles antidoping surpresa nos elencos de Flamengo e Palmeiras às vésperas da decisão da Copa Libertadores. A partida será disputada neste sábado (29), às 18h (de Brasília), no estádio Monumental de Lima.

A ação faz parte do Plano de Controle Antidoping da Conmebol. No total, 20 amostras de sangue foram coletadas dos atletas das equipes. Nos exames, a entidade aplica critérios de inteligência baseados no desempenho dos jogadores nas diferentes fases da competição.

De acordo com o Regulamento Antidoping da entidade, os controles fora de competição podem ser realizados a qualquer momento e em qualquer lugar. O objetivo é proteger a saúde dos jogadores e garantir o fair play em todas as fases.

Em nota, a Conmebol destacou a "excelente colaboração de ambas as equipes", incluindo jogadores, equipe médica e comissões técnicas - o que permitiu que todas as atividades fossem realizadas de forma organizada, eficiente e satisfatória.

ANTIDOPING SURPRESA NO BRASILEIRÃO CAUSOU REVOLTA NO FLAMENGO

Antes da partida entre Flamengo e Palmeiras, válida pelo segundo turno do Brasileirão, em outubro, a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem foi ao Ninho do Urubu e fez teste antidoping surpresa.

O Flamengo ficou furioso com a situação e emitiu um comunicado reclamando que a ação desorganizou a rotina programada e expôs indevidamente a privacidade do elenco.

Horas depois, o próprio Palmeiras confirmou a ida da entidade à Academia de Futebol para a realização dos testes no seu elenco.