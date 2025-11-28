SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após levar 6 a 0 do Fluminense, Hernán Crespo admitiu que o São Paulo terá de reconstruir o elenco com poucos recursos e que a goleada pode acelerar o processo, mas ressaltou: é a pessoa certa para guiar o clube de volta às conquistas.

"Acho que sou a única pessoa no mundo, na história do futebol, que ganhou em três continentes diferentes. Sim, acho que sou parte da solução", disse Hernán Crespo, em coletiva pós-goleada.

Segundo Crespo, a conversa interna aponta para limitações financeiras -o técnico foi informado desde o início do trabalho que o São Paulo "não tem dinheiro" para contratações, cenário que reduz drasticamente a expectativa por reforços de impacto. A tendência, como já havia ocorrido no último mercado, é trabalhar apenas com 'oportunidades', atletas livres ou negócios sem custos relevantes.

O treinador deixou claro que vê a temporada atual como consequência de erros acumulados e acredita que o próximo ciclo exige uma mudança pesada na estrutura. Internamente, também há consenso: a sucessão de lesões -são 13 jogadores fora, após as baixas de Ferreira e Luciano, nesta semana- afundou o desempenho do time e derrubou qualquer possibilidade de consistência na reta final do Brasileirão.

O entendimento, porém, é que a maior parte dos "reforços" de Crespo virá do departamento médico. O clube espera recuperar Calleri, Lucas, Oscar e outros nomes que, em condições normais, aumentariam consideravelmente o nível do elenco.

"Um resultado como esse pode acelerar o planejamento. Sabemos que temos muitas coisas para melhorar. A diretoria chegou para mim e falou que não temos dinheiro, não podemos contratar. Aconteceu que colocamos uma sequência que algumas pessoas pensaram que poderíamos ficar assim. Também tenho que ver claro, estamos planejando o futuro. Tenho ideias claras, sei o que devo que fazer. Estou confiando no que a diretoria falou", disse o comandante.

PRESSÃO NOS BASTIDORES

A derrota, porém, acionou um novo 'alerta' para a gestão de Julio Casares, que deverá ser alvo de manifestações da torcida nos próximos dias. A goleada desta quinta deve fomentar o descontentamento da torcida comum.

O São Paulo enfrenta o Internacional, na Vila Belmiro, na quarta-feira, já que tirou o mando do Morumbis como método para esvaziar protestos. O time paulista ainda luta para defender o oitavo lugar enquanto torce pela abertura do G8, através de um eventual triunfo de Cruzeiro ou do próprio Fluminense na Copa do Brasil, em dezembro.