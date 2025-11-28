SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Carlos Belmonte pediu, nesta sexta-feira (28), demissão do cargo de diretor de futebol do São Paulo.

O pedido se dá horas depois da histórica goleada por 6 a 0 sofrida para o Fluminense, na noite desta quinta (27), no Maracanã.

Além de Belmonte, os adjuntos Nelson Ferreira e Fernando Chapecó também deixam seus cargos. Os três haviam sido indicados para os postos na diretoria de futebol no início da gestão de Julio Casares.

Belmonte vinha sendo um principal alvo de críticas por parte de organizadas, ao lado do mandatário. Ambos haviam ficado em lados opostos no projeto de venda da base no Conselho. A reportagem apurou que eles devem estar espectros políticos diferentes na eleição do ano que vem.

Casares concederá uma entrevista coletiva nesta sexta-feira, às 16h (de Brasília), no CT da Barra Funda.