(UOL/FOLHAPRESS) - Um dos técnicos mais longevos do Brasil, Rogério Corrêa não comandará o Volta Redonda na temporada de 2026, incluindo a disputa da Série C.

Há quase dois anos no clube, Rogério chegou com a missão de conduzir o Volta Redonda à Série B do Campeonato Brasileiro. Com uma campanha consistente, atingiu o objetivo e ainda conquistou o título da Série C em 2024.

Em 2025, porém, o cenário foi bem diferente. Com uma temporada irregular, a equipe fluminense encerrou a Série B na penúltima colocação, somando oito vitórias, doze empates e dezoito derrotas.

Após a partida contra o Athletico-PR que selou o rebaixamento, Rogério anunciou sua saída do comando técnico. A decisão foi confirmada pelo clube por meio das redes sociais.

Visando à construção do planejamento para a próxima temporada, o Volta Redonda Futebol Clube informa, de maneira oficial, que o técnico Rogério Corrêa não seguirá no comando da equipe profissional.

Segundo o próprio treinador, a diretoria já tinha ciência da decisão havia algum tempo. Durante a competição, Rogério fez críticas à estrutura e às dificuldades financeiras do Volta Redonda, e chegou a afirmar que o principal objetivo sempre foi evitar o rebaixamento.

Com três títulos acumulados em suas passagens pelo Volta Redonda, Rogério era até então o terceiro técnico há mais tempo no cargo no futebol brasileiro. Ele estava atrás apenas de Abel Ferreira, há cinco anos no Palmeiras; e Rogério Ceni, no comando do Bahia há dois anos e dois meses.

Agora, além de se reorganizar para a disputa da Série C em 2026, o Volta Redonda também se prepara para o Campeonato Carioca. O clube está no Grupo A, o mesmo de Vasco e Fluminense.