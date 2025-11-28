SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Finalistas da Copa Libertadores e na disputa até as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Flamengo se consolidaram nos últimos anos como as duas principais forças do futebol brasileiro e sul-americano.

Entre 2019 e 2024, a dupla conquistou, em conjunto, quatro de seis títulos em disputa do Campeonato Brasileiro, quatro da Copa Libertadores e três da Copa do Brasil, além de oito estaduais.

O caminho trilhado por ambos até aqui, porém, foi bastante diferente, em especial no que diz respeito ao trabalho das comissões técnicas.

Enquanto o clube alviverde manteve o técnico português Abel Ferreira ao longo dos últimos cinco anos, no rubro-negro foram nove treinadores no período, sem contar os interinos.

Recordista de títulos com o clube alviverde, com dez conquistas -empatado com Oswaldo Brandão-, Abel pavimentou sua permanência com as taças em série que levantou com o time dentro de campo.

Apesar da fase vitoriosa, contra o Flamengo, o retrospecto do treinador luso é negativo. São sete derrotas, cinco empates e apenas três vitórias -31% de aproveitamento. Ainda assim, dois dos triunfos renderam títulos, da Libertadores, de 2021, e da Supercopa do Brasil, de 2023.

Então ainda pouco conhecido do torcedor brasileiro, Abel Ferreira foi anunciado pelo Palmeiras em 30 de outubro de 2020, substituindo Vanderlei Luxemburgo.

Na época, o Flamengo era treinado pelo espanhol Domènec Torrent, que chegou em julho de 2020 com a difícil missão de substituir Jorge Jesus, tendo como credenciais o trabalho como auxiliar de Pep Guardiola no Barcelona.

Os dois técnicos estrangeiros, porém, nem chegaram a se enfrentar. Abel estreou em 5 de novembro de 2020, em vitória sobre o Red Bull Bragantino, pelo Brasileiro.

Quatro dias depois, Torrent foi demitido do Flamengo, após sofrer goleadas para São Paulo (4 x 1) e Atlético Mineiro (4 x 0).

Fazendo um bom trabalho à frente do Fortaleza, Rogério Ceni assumiu o time da Gávea. O primeiro confronto entre os dois treinadores aconteceu em janeiro de 2021, pela 31ª rodada do Brasileiro de 2020 -adiado pela pandemia. Disputada no Mané Garrincha, em Brasília, a partida terminou com a vitória rubro-negra por 2 a 0, gols de Luan (contra) e Pepê.

Na sequência, o ex-goleiro comandaria o time rumo ao título do Brasileiro, ultrapassando o Internacional na penúltima rodada.

Abel terminou com o Palmeiras somente em sétimo, mas conduziu a equipe na reta final da Libertadores, derrotando o River Plate nas semifinais, e o Santos na decisão, com gol solitário do atacante Breno Lopes, em um Maracanã esvaziado.

O segundo encontro de Abel contra o Flamengo aconteceria em abril de 2021, valendo o título da Supercopa do Brasil, novamente no Mané Garrincha. Após empate em 2 a 2 no tempo regulamentar, o time do Rio voltou a levar a melhor na disputa de pênaltis.

No terceiro confronto, em maio, mais uma derrota do Palmeiras, por 1 a 0, gol de Pedro, pela abertura do Brasileiro de 2021, no Maracanã.

Esse seria o último encontro do Palmeiras de Abel contra o Flamengo de Rogério Ceni, demitido em julho de 2021, após derrotas para Fluminense e Atlético-MG. No mesmo dia da demissão, a diretoria rubro-negra anunciou a chegada de Renato Gaúcho, livre no mercado após deixar o Grêmio.

No returno do Brasileiro de 2021, Abel sofreu mais uma derrota, por 3 a 1, no Allianz Parque.

A primeira vitória do técnico português viria apenas no quinto confronto, mais de um ano após sua chegada, em novembro de 2021, mas que valeu o título da Libertadores, em partida disputada no Centenário, em Montevidéu, marcada por grave falha de Andreas Pereira, então no rubro-negro.

Renato Gaúcho foi demitido dois dias depois, trocado pelo português Paulo Sousa.

O primeiro --e único-- confronto entre os técnicos portugueses terminou com um empate sem gols, pela quarta rodada do Brasileiro de 2022.

Sousa permaneceu pouco mais de cinco meses no cargo, rifado no início de junho após acumular os vices do estadual (para o Fluminense) e da Supercopa do Brasil (contra o Atlético-MG).

Para o lugar do português, o Flamengo trouxe Dorival Júnior, que estava no Ceará.

No primeiro -e também único- embate entre Abel e Dorival, pelo returno do Brasileiro, novo empate (1 a 1), gols de Victor Hugo (Flamengo) e Raphael Veiga (Palmeiras).

Dorival também não durou muito. Mesmo com a conquista da Copa do Brasil de 2022, superando o Corinthians na decisão, foi demitido pela diretoria, insatisfeita com o desempenho do time.

Mais um português chegou à Gávea, com a contratação de Vítor Pereira, em dezembro de 2022.

Em janeiro de 2023, na decisão da Supercopa do Brasil entre o campeão da Copa do Brasil (Flamengo) e do Campeonato Brasileiro (Palmeiras), o time de Abel novamente levou a melhor, vencendo o duelo por 4 a 3.

Acumulando vices em série, Vítor Pereira não chegou a completar quatro meses no cargo, dando lugar a Jorge Sampaoli.

O argentino e o português também tiveram a oportunidade de se enfrentar somente uma vez, em empate por 1 a 1, pelo Brasileiro.

Sampaoli caiu dois meses depois, desgastado pelo vice da Copa do Brasil contra o São Paulo e pela relação estremecida com o elenco.

Foi a vez de Tite assumir, impondo a maior vitória do Flamengo sobre o Palmeiras de Abel --3 a 0, gols de Pedro (duas vezes) e Arrascaeta.

O resultado representou a última derrota da equipe no Brasileiro daquele ano. O alviverde emendou na sequência vitórias contra Internacional, América-MG e Cruzeiro para ultrapassar o Botafogo e acabar com o título.

Abel e Tite duelariam mais quatro vezes em 2024. Pelo Brasileiro, foram dois empates. Pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o Flamengo abriu 2 a 0 no jogo de ida, no Maracanã, e perdeu por 1 a 0 na volta, no Allianz Parque.

O ex-treinador da seleção brasileira seria demitido em setembro de 2024, após a eliminação para o Peñarol pelas quartas de final da Libertadores. Então no comando do sub-20, Filipe Luís foi alçado ao posto de treinador do time principal.

Em um início avassalador, o ex-lateral já levantou três taças -Copa do Brasil de 2024 e Supercopa do Brasil e Carioca de 2025- e já é o técnico há mais tempo no comando do rubro-negro (423 dias) desde que Abel chegou ao Palmeiras, há 1855 dias.

No primeiro confronto até aqui entre dois dos técnicos mais vitoriosos do futebol brasileiro, o Flamengo venceu por 3 a 2, no returno do Brasileiro, no Maracanã. No jogo do primeiro turno, no Allianz Parque, o rubro-negro também venceu, por 2 a 0, mas Abel não estava no banco, cumprindo suspensão.

Neste sábado (29), o técnico português poderá reduzir a desvantagem no retrospecto e conquistar a primeira vitória sobre o Flamengo de Filipe Luís, além do terceiro título contra o rubro-negro.

CONFRONTOS PALMEIRAS (NA ERA ABEL) X FLAMENGO

7 derrotas, 5 empates, 3 vitórias e 2 títulos

Rogério Ceni (três derrotas)

21.jan.2021 - 31ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020 (0 x 2) Mané Garrincha

11.abr.2021 - Final da Supercopa do Brasil (2 x 2 - 5 x 6 nos pênaltis) Mané Garrincha

30.mai.2021 - 1ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2021 (0 x 1) Maracanã

Renato Gaúcho (uma derrota e uma vitória)

12.set.2021 - 20ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2021 (1 x 3) Allianz Parque

27.nov.2021 - Final da Copa Libertadores (2 x 1) Centenário

Paulo Sousa (um empate)

20.abr.2022 - 4ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2022 (0 x 0) Maracanã

Dorival Júnior (um empate)

21.ago.2022 - 23ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2022 (1 x 1) Allianz Parque

Vítor Pereira (uma vitória)

28.jan.2023 - Final da Supercopa do Brasil (4 x 3) Mané Garrincha

Jorge Sampaoli (um empate)

8.jul.2023 - 14ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023 (1 x 1) Allianz Parque

Tite (duas derrotas, uma vitória e dois empates)

8.nov.2023 - 33ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023 (0 x 3) Maracanã

21.abr.2024 - 3ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024 (0 x 0) Allianz Parque

31.jul.2024 - Oitavas de final da Copa do Brasil de 2024 (0 x 2) Maracanã

7.ago.2024 - Oitavas de final da Copa do Brasil de 2024 (1 x 0) Allianz Parque

11.ago.2024 - 22ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024 (1 x 1) Maracanã

Filipe Luís (uma derrota)

19.out.2025 - 29ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025 (2 x 3) Maracanã