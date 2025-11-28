SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dia após o São Paulo sofrer uma das piores goleadas de sua história, de 6 a 0 para o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, o diretor de futebol do clube do Morumbi, Carlos Belmonte, deixou o cargo.

Junto com Belmonte, saíram também Nelson Marques Ferreira e Fernando Bracalle Ambrogi, que atuavam no departamento de futebol.

"O executivo Rui Costa e o coordenador Muricy Ramalho seguem no comando do futebol e planejamento para 2026", informou o São Paulo em nota publicada nas redes sociais.

Em uma noite histórica para o Fluminense e para ser esquecida pelo São Paulo, o tricolor carioca aplicou a maior goleada do confronto entre os clubes, igualando o mesmo placar de 2002, mas com vitória são-paulina.

O time do técnico Hernán Crespo entrou em campo com 15 desfalques, sendo 13 por lesão e o goleiro Rafael e o zagueiro Sabino, suspensos.

A ausência de opções e da presença de Belmonte e do presidente do clube, Julio Casares, na partida disputada no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi bastante criticada por torcedores após a derrota.

Nesta sexta, Casares convocou uma entrevista no CT da Barra Funda e disse que as mudanças ocorridas interenamente na diretoria foram necessárias.

"Estávamos prevendo mudanças após o final do Brasileirão e tivemos que antecipar o processo", afirmou Casares.

Ele acrescentou que é um dos presidentes de clubes "que mais comparece" em partidas nos estádios. Segundo o dirigente, a prioridade maior no momento é trabalhar em busca de investimentos para o clube já visando a temporada de 2026.

O presidente afirmou ainda que o executivo Márcio Carlomagno, que vinha atuando como superindente de gestão desde outubro, passará ao cargo de CEO, dentro de um trabalho que, segundo o dirigente, visa profissionalizar o clube.

"O CEO, como um segundo [na hierarquia] da instituição, passa a dividir comigo as atenções em todas as demais áreas."

A nomeação de Carlomagno já havia esvaziado as funções de Belmonte, que tem seu nome cogitado dentro do clube como possível candidato às eleições de 2026, com o agora CEO apontado como nome da situação. Nesse cenário, a saída de Belmonte da atual diretoria já era esperada e foi acelerada com a derrota de quinta-feira.

Após o jogo no Rio de Janeiro, o volante Luiz Gustavo, um dos mais experientes do grupo, desabafou e cobrou ações da diretoria para reverter a situação do time.

"Eu sou um cara que desde que nasci aprendi a ser honesto, e nada é por acaso, hoje não foi por acaso. O São Paulo é uma instituição que eu aprendi a amar, mas infelizmente a gente tem que começar a falar a verdade. As pessoas têm que vir e assumir algumas situações, porque nós estamos aqui fora botando a cara", afirmou o jogador.

"A culpa é nossa, claro, dos jogadores que fizemos a merda que foi hoje, mas esse clube é muito grande, que merece ter uma direção, um plano claro, o que queremos do início ao fim de uma temporada, do que queremos como pessoas aqui neste clube", acrescentou.

Casares afirmou ter visto com "normalidade" as declarações, diante da frustração do atleta logo depois da derrota.

"É um grande profissional. Ele não apontou A, B ou C. É uma questão coletiva. Nessa questão de erros coletivos, está o presidente, está a diretoria de futebol, está a comissão técnica e estão os atletas. Mas agora é olhar para frente, disse o presidente são-paulino.

Com a derrota para o Fluminense, o São Paulo estacionou nos 48 pontos, na oitava colocação, e se distanciou da briga por uma vaga na Libertadores. Já o Fluminense chegou aos 48 e saltou momentaneamente para a quinta colocação na tabela, com vaga direta para o continental.

Na próxima rodada, o Fluminense joga contra Grêmio, em Porto Alegre, na terça-feira (2), e o São Paulo recebe o Internacional na Vila Belmiro, na quarta (3).