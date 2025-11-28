RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) anunciou, na tarde desta sexta-feira (28) (28), o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) como novo patrocinador.

O apoio será de R$ 60 milhões ao longo de quatro anos, sendo R$ 32 milhões em recursos incentivados pela Lei de Incentivo ao Esporte e R$ 28 milhões de recursos livres.

A parceria com o BNDES será fundamental para fortalecer o judô brasileiro, ampliando o alcance da prática esportiva em diversos níveis, financiando projetos de formação de atletas e, claro, a estrutura que sustenta o alto rendimento, visando o atual ciclo olímpico. O patrocínio é um gesto concreto de quem acredita no propósito do esporte, e vamos trabalhar intensamente para garantir que o Brasil continue sendo uma potência mundial no judô Paulo Wanderley, presidente da CBJ

A parceria entre a CBJ e o BNDES, que marca o retorno do banco ao patrocínio esportivo após quase uma década, já pôde ser vista em ações no Campeonato Brasileiro Sênior, que começou nesta sexta-feira (28) no Rio de Janeiro.

Quando o governo do presidente Lula investe no esporte, está investindo em saúde, em educação, em cidadania e em futuro. Com esse patrocínio, o BNDES retoma o apoio ao esporte nacional porque acredita no potencial de descoberta de talentos, de transformação de realidades e de inspiração às novas gerações para a construção de um Brasil vencedor Aloizio Mercadante, presidente do BNDES

O patrocínio do BNDES contempla ainda apoio a projetos esportivos da CBJ que vão beneficiar crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social em todas as regiões do Brasil, como o "Avança Judô".

O projeto também prevê incentivos nas áreas técnicas da CBJ, além de produções audiovisuais com a preparação dos atletas até os Jogos Olímpicos Los Angeles 2028 e resgate da memória da modalidade.