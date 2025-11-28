SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Campeão da Série B com o Coritiba no último fim de semana, o técnico Mozart não seguirá no comando da equipe ?mesmo após ter confirmado sua permanência para 2026 no início da semana.

O Coxa anunciou que não houve acordo para uma renovação. Ele estava na equipe desde o fim do ano passado, quando havia conseguido o acesso com o Mirassol.

Em nota, o clube fez um agradecimento e disse que Mozart "sempre será lembrado como o comandante do tricampeonato brasileiro da Série B". As buscas por um novo comandante devem ser intensificadas nos próximos dias.

O técnico havia confirmado sua permanência para 2026 no início da semana. No desembarque do elenco após o título da 2ª divisão, ele mandou um recado ao torcedor: "Eu fico. Está confirmado", disse.

LEIA A NOTA

"O Coritiba Foot Ball Club informa que, após conversas realizadas nos últimos dias, o treinador Mozart e o Clube não chegaram a um acordo para a renovação contratual.O Coxa agradece ao profissional pelo trabalho, profissionalismo e comprometimento demonstrados durante o período em que esteve à frente da equipe. O treinador sempre será lembrado como o comandante do tricampeonato brasileiro da Série B. Desejamos ao profissional sucesso na continuidade de sua carreira."