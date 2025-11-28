(UOL/FOLHAPRESS) - Juventude e Bahia empataram por 1 a 1, nesta sexta-feira, em duelo pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Alfredo Jaconi.
Ademir abriu o placar para o Bahia, e Gabriel Taliari empatou para o Juventude. Os gols foram marcados ainda no primeiro tempo.
Marcos Paulo chegou a virar para os mandantes com um lindo gol de bicicleta na segunda etapa, mas o tento foi anulado pelo VAR por impedimento no início do lance.
O empate faz com o Juventude possa ter seu rebaixamento decretado nesta sexta-feira (28). Os gaúchos ficam com 34 pontos, em 19º lugar, contra 39 do Vitória (16º) e 38 do Santos (17º). Se o Santos ganhar do Sport, o Juventude não tem mais chances de escapar com mais duas rodadas a serem disputadas.
Já o Bahia perdeu a chance de entrar no G5 ? zona de classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. O tricolor baiano, já classificado pelo menos para a pré, ficou com 57 pontos, em sétimo lugar.
Ambas as equipes voltam a campo na próxima quarta-feira. O Juventude pode ter um duelo decisivo contra o Santos, enquanto o Bahia recebe o lanterna Sport.
COMO FICOU A BRIGA CONTRA O REBAIXAMENTO
16º. Vitória* - 39 pontos (9 vitórias e -16 de saldo)17º. Santos* - 38 pontos (9 vitórias e -14 de saldo)18º. Fortaleza* - 37 pontos (9 vitórias e -15 de saldo)19º. Juventude - 34 pontos (9 vitórias e -31 de saldo)
*Equipes com uma partida a menos
BICICLETA ANULADA E BLITZ NO FIM
Já classificado para a Libertadores ? pelo menos para a pré ? o Bahia começou melhor na partida. As principais chances viam pela direita, com Ademir causando dificuldade para a defesa. E foi o camisa 7 que abriu o marcador, em um lindo chute depois de contra-ataque veloz. Mas o Juventude ? que pouco chegava ? não demorou a empatar. Gabriel Taliari girou sob a marcação e superou Ronaldo. Depois do empate, a partida ficou menos intensa.
A segunda etapa teve um enredo parecido com a primeira. O Bahia começou melhor mais uma vez e quase marcou em dois lances de erros de Jandrei. Luciano Juba também não aproveitou um bom passe de Éverton Ribeiro. O Juventude, que não chegava, balançou as redes com um golaço de Marcos Paulo, que acertou uma bicicleta perfeita. No entanto, o VAR enxergou impedimento de Rodrigo Sam no início do lance. Já na reta final, o Juventude pressionou e exigiu muito trabalho do goleiro Ronaldo, que garantiu o empate.
GOLS E DESTAQUES
Começo melhor do Bahia. Os visitantes tiveram as primeiras chances do jogo. Aos quatro minutos, Éverton Ribeiro recebeu na entrada da área e deu um chute perigoso, que Jandrei só olhou pegar na rede pelo lado de fora. Pouco depois, Jean Lucas deixou Luciano Juba na cara do gol, mas Luan Freitas travou com um carrinho, e Jandrei ficou com a bola.
Nenê tentou. Na primeira chegada do Juventude, Rafael Bilu recebeu na direita e cruzou para Nenê, que tentou cabeçada da entrada da área. O goleiro Ronado fez a defesa sem problemas.
0x1. Na sequência, o Bahia abriu o placar. Em contra-ataque puxado por Éverton Ribeiro, Willian José acionou Ademir, que levou para a esquerda e bateu de fora da área, anotando um belo gol aos 20 minutos.
1x1. O Juventude devolveu a igualdade ao marcador sete minutos depois. Marcelo Hermes cruzou rasteiro da esquerda, Gabriel Taliari recebeu, girou sob a marcação e bateu tirando de Ronaldo.
Espalma, Ronaldo! Livre de marcação, Rafael Bilu dominou na entrada da área e bateu firme. A bola pingou na frente de Ronaldo, que conseguiu mandar para escanteio.
Jandrei bateu roupa! Logo na volta para a segunda etapa, o Juventude saiu jogando errado, e Rodrigo Nestor tentou um chute de longe. A curva enganou o goleiro Jandrei, que deixou a bola bater em seu peito. No rebote, Erick Pulga pegou mal e mandou para fora.
Juba vacilou. Éverton Ribeiro deu um de seus passes por cima, para Luciano Juba, que veio de trás e ia saindo cara a cara com Jandrei. Mas o lateral não conseguiu controlar o quique da bola.
Jandrei ia entregando! Depois de um cruzamento na área, Jandrei saiu pelo e deixou a bola escapar de suas mãos. Willian José tentou, e a bola sobrou para Erick, que arriscou uma letra ? bloqueada pela defesa. A zaga afastou errado, e Erick Pulga teve outra chance, mas Jandrei saiu bem dessa vez para defender.
Bicicleta anulada! O Juventude chegou a virar a partida com um golaço de bicicleta. Rodrigo Sam ajeitou de cabeça, e Marcos Paulo acertou uma bicicleta perfeita, mas o gol foi anulado por impedimento no início do lance.
Defesaça! Ronaldo teve que trabalhar após cruzamento da esquerda que Negueba desviou e o goleiro defendeu com a cabeça.
Ronaldo garantiu o empate. O Juventude pressionou pela vitória na reta final, mas o goleiro Ronaldo brilhou com pelo menos três grandes defesas.
Inacreditável! O Bahia teve três chances em sequência perdidas na cara do gol. Erick completou sem direção dentro da pequena área, e Ademir e Gilberto foram bloqueados pela defesa com Jandrei já batido no lance.
JUVENTUDE
Jandrei; Reginaldo (Ewerthon), Luan Freitas (Ênio), Rodrigo Sam e Marcos Paulo; Caíque (Jadson), Mandaca, Marcelo Hermes e Nenê (Matheus Babi), Rafael Bilu (Negueba) e Gabriel Taliari. T.: Thiago Carpini.
BAHIA
Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Acevedo (Caio Alexandre), Jean Lucas (Rodrigo Nestor) e Éverton Ribeiro (Erick); Erick Pulga (Tiago), Ademir e Willian José (Cauly). T.: Rogério Ceni.
Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
Gols: Gabriel Taliari (27'/1ºT) (JUV); Ademir (20'/1ºT) (BAH)
Cartões amarelos: Rodrigo Sam e Caíque (JUV); Gabriel Xavier, Jean Lucas e Acevedo (BAH)