SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O gramado de São Januário, que foi trocado nos últimos dias, sofreu com uma forte chuva que atingiu o Rio de Janeiro. Resultado: Vasco x Inter ficou paralisado por uma hora e meia.

O novo gramado "estreou" nesta sexta-feira (28) depois de uma reforma iniciada no dia 10 de novembro. O Vasco fez a reforma durante a última Data Fifa.

A chuva, que começou durante o 1º tempo do jogo entre os cariocas e o Inter, castigou a grama gradativamente. Pouco antes do intervalo, algumas poças já eram vistas na transmissão do Amazon Prime Video.

A situação piorou durante os 15 minutos de pausa, e o campo foi tomado pela água. Os bancos de reserva de São Januário, inclusive, chegaram a alagar.

Diante da situação a arbitragem paralisou o duelo e não reiniciou o 2º tempo, que teria inicio por volta de 20h30 e estava em 2 a 1 para o Vasco. O duelo é válido pela 36ª rodada do Brasileiro.

A partida ficou paralisada por uma hora e meia até retornar. A equipe de arbitragem conversou com as duas equipes e aguardou a melhora no gramado para dar início ao segundo tempo.