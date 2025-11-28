SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco lavou a alma sob um dilúvio em São Januário, goleou o Inter em um duelo que durou mais de três horas, por 5 a 1, e encerrou uma sequência de cinco derrotas consecutivas no Brasileiro. Andrés Gómez, Barros, Nuno Moreira e Rayan (duas vezes) balançaram as redes e complicaram de vez os gaúchos, que ainda marcaram com Ricardo Mathias, na luta contra o rebaixamento.

A chuva, que começou ainda no primeiro tempo, ficou mais forte e alagou o gramado durante o intervalo. Com isso, a segunda etapa começou com uma hora e meia de atraso, fazendo com que a partida durasse mais de três horas. De início, as equipes não queriam voltar para o jogo, mas acataram a decisão da arbitragem.

O resultado deixou a equipe de Fernando Diniz com 45 pontos e virtualmente livre da queda. Os cariocas saltaram para a 10ª posição na tabela e ainda sonham com um possível G8 para se classificar à pré-Libertadores..

O Inter, por outro lado, estacionou nos 41 pontos, em 15º lugar, e vê sua situação se agravar na luta contra o Z4. O Vitória, com 39 pontos, ocupa a 17ª posição, mas ainda joga neste sábado (29), contra o Mirassol. O Santos (16º) está igualado com o Colorado em pontos, vitórias e saldo, ficando atrás pela quantidade de gols pró.

Os times voltam a atuar na semana que vem. O Vasco recebe o embalado Mirassol na terça, enquanto o Inter, um dia depois, mede forças com o São Paulo fora de casa.

COMO FOI O JOGO

O Vasco abriu o placar com menos de dois minutos após um erro dos visitantes. Aguirre recebeu passe de Mercado ainda no campo de defesa, mas se enrolou ao tentar driblar Andrés Gómez perto da linha lateral e perdeu a bola. O atacante desarmou, invadiu a área e acertou um lindo chute para superar Rochet: 1 a 0.

Os mandantes não demoraram para ampliar a partir da sensação Rayan. Em jogada que começou no campo de defesa, Paulo Henrique invadiu o campo de ataque, foi lançado pela ponta e escorou para o camisa 77, que ajeitou o corpo e, antes da chegada da marcação, bateu forte e estufou as redes: 2 a 0.

Bastante insatisfeito diante da inoperância do Inter, Ramón Díaz mexeu no Inter aos 15 minutos. O zagueiro Aguirre, que falhou no lance do 1º gol, deixou o gramado para o lugar do atacante Ricardo Mathias. Minutos depois da substituição, o argentino foi flagrado chorando no banco de reservas.

Depois de Andrés Gómez ser travado duas vezes (por Mercado e Vitão), Coutinho acertou a trave. O meia recebeu de Rayan na intermediária, limpou Alan Rodríguez e, por poucos centímetros, não acertou o ângulo da meta de Rochet ? que ficou estático diante da tentativa do vascaíno.

Já sob forte chuva, o Inter conseguiu diminuir o prejuízo nos acréscimos do 1º tempo. Depois de Bernabéi cruzar e a bola atravessar a área, Alan Rodríguez voltou a apostar pelo alto, desta vez pela direita, e Ricardo Mathias conseguiu, mesmo desajeitado, completar para superar Léo Jardim: 2 a 1.

O dilúvio ganhou ainda mais força durante a pausa para a etapa final. O gramado de São Januário, reformado nos últimos dias pelo Vasco, acabou sendo tomado pela água e acarretou em adiamento do início do 2º tempo.

Depois de muito debate entre equipes e arbitragem, o segundo tempo começou com uma hora e 30 minutos de atraso ? e o Vasco ampliou logo de cara. Thiago Mendes acertou um lindo passe de três dedos, Andrés Gómez invadiu a área e deixou Rayan na boa para balançar as redes pela segunda vez: 3 a 1. O árbitro ainda foi ao VAR para ver possível falta de Robert Renan no início da lance, mas nada deu.

E o quarto não demorou a vir. Coutinho bateu escanteio, Barros tentou de cabeça e, após defesa de Rochet, encheu o pé para marcar: 4 a 1.

Nuno Moreira contou com ajuda do goleiro do Inter para tornar a vitória goleada. Rayan puxou contra-ataque, e Coutinho foi bloqueado por Mercado. Na sobra, Paulo Henrique acionou o atacante português que, sem ângulo, arriscou no gol e viu Rochet empurrar a bola para o gol: 5 a 1.

Léo Jardim não estava a fim de dar esperança ao Inter, e fez uma defesaça no chute de Bruno Gomes. O lateral do Colorado emendou chute de longe, mas o goleiro vascaíno voou e, de mão trocada, mandou para escanteio.