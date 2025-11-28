SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Palmeiras e Flamengo decidem neste sábado (29), no estádio Monumental de Lima, no Peru, a Copa Libertadores de 2025. Estarão em campo, na final de jogo único, os clubes mais vitoriosos do futebol da América do Sul nos últimos anos.

Alviverdes e rubro-negros vêm duelando com frequência por títulos nacionais e internacionais. Estiveram na própria final da Libertadores de 2021, vencida pelo time paulista na prorrogação, em Montevidéu, no Uruguai. Mas nunca a rivalidade esteve tão acirrada quanto agora.

Há animosidade entre jogadores, farpas entre técnicos, brigas entre torcedores e beligerância entre presidentes. Nesse cenário, as agremiações disputam o direito de ser a primeira do Brasil com quatro títulos na principal competição do continente.

O atacante Vitor Roque celebra um de seus 21 gols pelo Palmeiras na temporada; o meia Arrascaeta balançou a rede 23 vezes pelo Flamengo Nelson Almeida e Mauro Pimentel AFP Imagem pequena **** "Estão os dois melhores da América do Sul, fazendo talvez a maior final da história da Libertadores. É maravilhoso que possamos ter a possibilidade de viver este momento. É um privilégio muito grande, vamos desfrutar", disse o técnico do Flamengo, Filipe Luís.

Cinco clubes brasileiros são tricampeões do torneio, lista que inclui também São Paulo, Santos e Grêmio. A partir da noite deste sábado, haverá um tetra.

"É o jogo mais importante do ano", afirmou o atacante Vitor Roque, do Palmeiras. "É uma preparação diferente, um foco diferente. Tenho certeza de que a gente vai fazer um brilhante jogo."

As frases foram ditas pelo atleta antes mesmo da rodada do Brasileiro da última terça (25). Na briga pelo título nacional, em um momento decisivo, Flamengo e Palmeiras adotaram escalações alternativas.

O Brasileiro importava. Importa. Cinco pontos à frente do alviverde, com duas rodadas para o término do certame, o rubro-negro está bem perto de assegurar o título. Mas nunca houve dúvida a respeito da prioridade, a glória continental.

Na edição 2025 do torneio sul-americano, a campanha do Palmeiras foi muito tranquila até as semifinais. A equipe terminou a fase de grupos com 100% de aproveitamento e se manteve invicta ao derrubar Universitario e River Plate.

Veio, então, uma pancada, uma derrota por 3 a 0 para a LDU, nos 2.850 m de Quito. Uma semana depois, em "noite mágica" que havia sido prometida pelo técnico Abel Ferreira, o alviverde fez 4 a 0 e foi à decisão.

A campanha rubro-negra foi ainda mais acidentada. O Flamengo terminou o Grupo C atrás da LDU e ficou à frente do pequeno Central Córdoba apenas no saldo de gols. Derrotou, então, o Internacional nas oitavas de final e sofreu bastante nas duas etapas subsequentes contra os argentinos Estudiantes (com vitória nos pênaltis) e Racing.

Cada time construiu seu caminho até a final com 1.080 minutos de futebol. Agora, a luta toda se resume a 90 -possivelmente seguidos de 30 de prorrogação e pênaltis.

Detalhes podem ser decisivos, motivo pelo qual Filipe Luís reeditou uma estratégia do português Jorge Jesus, comandante do Flamengo na conquista da Libertadores de 2019. O campo onde a equipe treinou, no centro de treinamento da FPF (Federação Peruana de Futebol), foi cercado por uma lona preta, para que pessoas não autorizadas não pudessem observar a atividade.

Campeão da Libertadores como jogador naquele 2019 e também em 2022, Filipe busca seu terceiro título da competição. É o mesmo objetivo de Abel Ferreira, comandante do Palmeiras nas conquistas de 2020 e 2021.

O treinador rubro-negro não poderá contar com o centroavante Pedro, que sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda. O atacante Gonzalo Plato, expulso nas semifinais, está suspenso. Assim, o velho talismã Bruno Henrique deve ser titular no ataque.

Há uma dúvida na defesa, já que Léo Ortiz está em recuperação de uma lesão no tornozelo direito. A expectativa é que ele tenha condições de jogo, mas Danilo está de prontidão.

No Palmeiras, o único desfalque é o goleiro Weverton, que sofreu uma fissura na mão direita em outubro e vem desde então sendo substituído por Carlos Miguel.

PALMEIRAS

Carlos Miguel; Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Murilo; Khellven, Andreas Pereira, Allan, Raphael Veiga e Piquerez; Flaco López e Vitor Roque

T.: Abel Ferreira

FLAMENGO

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Carrascal

T.: Filipe Luís

PALMEIRAS X FLAMENGO

Horário: 18h (de Brasília)

Local: estádio Monumental de Lima (PER)

Árbitro: Darío Herrera (ARG)

Árbitro de vídeo: Héctor Alberto Paletta (ARG)

Competição: Copa Libertadores