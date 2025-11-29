O último ano em que o posto de time brasileiro com mais Libertadores pertenceu isoladamente a um clube foi 2011, quando o São Paulo, único tri desde 2005, foi igualado pelo Santos. De lá para cá, a dupla Sanntos e São Paulo viu Grêmio, Palmeiras e Flamengo chegarem aos mesmos três títulos. A partir deste sábado (29), o lugar de maior conquistador da América no futebol nacional, como primeiro tetracampeão sul-americano do país, será do Verdão ou do Rubro-Negro.

Outra vez em busca da #GloriaEterna! @Palmeiras e @Flamengo se reencontram na Final da CONMEBOL #Libertadores, agora em Lima.



Quem será o primeiro tetra do Brasil? pic.twitter.com/4FZwx2LD01 CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) October 31, 2025

A Gloria Eterna será colocada em jogo a partir das 18h (horário de Brasília) no Estádio Monumental U, em Lima (Peru). A Rádio Nacional transmite a decisão da Libertadores ao vivo, com o Show de Bola Nacional começando às 17h30. A narração será de Luciana Zogaib, com comentários de Rodrigo Ricardo e reportagens de Marcelo Smigol e Rachel Motta.

Fator Andreas

Palmeiras e Flamengo se reencontram em uma final de Libertadores quatro anos após o confronto no Centenário, em Montevidéu (Uruguai). O meia Raphael Veiga, que ainda faz parte do elenco alviverde, abriu o marcador, mas o atacante Gabriel Barbosa, ídolo rubro-negro e hoje no Cruzeiro, empatou. Aos quatro minutos do primeiro tempo da prorrogação, o lance derradeiro: o volante Andreas Pereira perdeu a bola, o atacante Deyverson aproveitou e chutou na saída do goleiro Diego Alves. Verdão 2 a 1.

Há 4 anos, o tri do @Palmeiras em Montevidéu!



Dia do histórico gol de Deyverson diante do #Flamengo na prorrogação, no Centenário.#GloriaEterna pic.twitter.com/Exa4NB2vSI CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) November 27, 2025

Quis o destino que Andreas, em 2025, esteja no lado campeão na Libertadores de 2021. O volante foi contratado em setembro, oriundo do Fulham (Inglaterra). Na apresentação, ele não escapou das perguntas sobre a falha em Montevidéu. O que aconteceu no passado, passou. Eu cheguei nesse grande clube e quero escrever uma linda história, disse o jogador na ocasião.

Em outubro, o camisa 8 alviverde reencontrou o Flamengo, no duelo entre os times pelo Campeonato Brasileiro, no Rio de Janeiro. O Rubro-Negro venceu por 3 a 2. Hostilizado, o volante causou alvoroço na torcida da casa ao, por ironia, escorregar no gramado molhado do Maracanã ao cobrar uma falta.

Briga no Brasileirão

Andreas foi um dos 11 atletas usualmente titulares que foram poupados por Abel Ferreira no time que saiu jogando diante do Grêmio na última terça-feira (25), na Arena, em Porto Alegre, pelo Brasileirão. A derrota por 3 a 2 praticamente afastou o Palmeiras da briga pelo título nacional, que está próximo justamente do Flamengo.

A duas rodadas do fim, o Rubro-Negro tem 75 pontos, cinco a mais que os paulistas. Mesmo preservando atletas na formação titular, ainda que menos que o Verdão, os cariocas buscaram o empate por 1 a 1 com o Atlético-MG na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Abel para a história

O português Abel Ferreira pode estabelecer marcas importantes em caso de tetra palmeirense. Ele pode se isolar como técnico mais vezes campeão pelo Verdão, com 11 taças, uma a mais que Oswaldo Brandão. Além disso, alcançaria a terceira Libertadores, igualando-se a Osvaldo Zubeldía, tri pelo Estudiantes (Argentina) entre 1968 e 1970, como segundo treinador com mais títulos.

Abel Ferreira tem um plano de #GloriaEterna!



Todos por um em Lima para fazer do @Palmeiras o primeiro time brasileiro tetracampeão da CONMEBOL #Libertadores. pic.twitter.com/QH4LUPcri6 CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) November 27, 2025

Abel, Andreas e Veiga não são os únicos remanescentes de 2021 na decisão deste sábado. No elenco alviverde, também disputaram aquela final o goleiro Weverton (que se recupera de uma fissura em osso da mão direita) o zagueiro Gustavo Gómez e o lateral Joaquín Piquerez. No rubro-negro, estavam no duelo o meia Giorgian de Arrascaeta e os atacantes Pedro, Michael e Bruno Henrique, sem esquecer de Filipe Luís, à época dono da lateral esquerda e hoje comandante da equipe.

Protagonismo uruguaio

Arrascaeta, aliás, é quem ostenta os holofotes do lado flamenguista da final. O uruguaio vive sua temporada mais decisiva pelo clube, com 23 gols e 17 assistências em 59 jogos. Considerando somente o Brasileirão, o meia participou de, ao menos, um gol por partida, já que balançou as redes 18 vezes e distribuiu 14 passes em 32 confrontos. Ele pode chegar ao 16º título pelo Rubro-Negro, assim como Bruno Henrique, ampliando o status de jogador com mais conquistas pelo time carioca.

Filipe Luis conhece o caminho da #GloriaEterna!



Bicampeão pelo @Flamengo como jogador, agora chega à primeira Final da CONMEBOL #Libertadores como treinador. pic.twitter.com/QCKC0b1T6J CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) November 27, 2025

O palco da final de sábado é de boas lembranças para eles e toda a torcida do Flamengo. É o mesmo no qual o clube conquistou o bi da Libertadores em 2019, vencendo o River Plate (Argentina) por 2 a 1, com dois gols de Gabriel Barbosa. Arrascaeta, Bruno Henrique e Filipe Luís foram titulares naquele dia, além do então zagueiro Rodrigo Caio, hoje auxiliar-técnico rubro-negro.

Prováveis times

O Palmeiras deve ir a campo com: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Joaquín Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Raphael Veiga e Allan; Flaco López e Vitor Roque. O volante Lucas Evangelista e o atacante Paulinho, contundidos, são desfalques certos, enquanto Weverton pode ser novidade no banco, se estiver plenamente recuperado.

O provável Flamengo terá: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar e Giorgian de Arrascaeta; Everton Cebolinha, Jorge Carrascal e Bruno Henrique. Os atacantes Gonzalo Plata (suspenso) e Pedro (lesão muscular na coxa esquerda) estão fora. O zagueiro Léo Ortiz (estiramento no tornozelo direito) é dúvida.

Tags:

Copa Libertadores | Esportes | flamengo | futebol | Palmeira | Rádio Nacional